Earth Day 2017 - Warum Apple die Bewegung unterstützt

Bedeutung des Earth Day

Der Earth Day soll Menschen zum Umdenken anregen - aus diesem Grund unterstützt auch Apple dieses jährliche Ereignis. In diesem Jahr bietet Cupertino eine Herausforderung für Anwender der Apple Watch an. Wer am kommenden Samstag ein mindestens 30-minütiges Training im Freien absolviert, bekommt eine Medaille verliehen. Weiter können Nutzer nach Bestehen der Herausforderung auf neue iMessage-Sticker zugreifen.Auch in den Apple Stores soll der Earth Day bemerkbar sein, denn Apple stattet alle Angestellten mit grünen T-Shirts aus. In der Vergangenheit gestaltete der Computerkonzern auch das obligatorische Apple-Logo der Geschäfte am Earth Day in grün.Der jährlich am 22. April stattfindende Earth Day entstand 1970 aus einer Studentenbewegung in den USA. Sie sollte zeigen, dass die Umwelt enorm wichtig ist, aber nicht über eine starke Lobby verfügt, wie es bei den meisten Konzernen oder gesamten Industrien der Fall ist. Jedoch seien alle Menschen für die Zukunft ihres Planeten verantwortlich, woran am Earth Day erinnert werden soll. Mittlerweile handelt es sich bei dem Aktionstag um ein weltweites Ereignis. Die deutschen Aktionen werden von dem Earth Day International Deutsche Komitee e.V. in Frankfurt geplant und koordiniert. Auch in Deutschland wird der Technikkonzern die Store-Mitarbeiter mit grünen T-Shirts versorgen.