Aktuelle Vorabversionen

macOS 11.5, Beta 1: Buildnummer: 20G5023d (veröffentlicht 19.05.2021)

macOS 11.4, Release Candidate 1: Buildnummer: 20F71 (veröffentlicht 17.05.2021)

iOS 14.7, Beta 1, Buildnummer: 18G5023c (veröffentlicht: 19.05.2021)

iOS 14.6, Release Candidate 2, Buildnummer: 18F72 (veröffentlicht: 21.05.2021)

iPadOS 14.7, Beta 1, Buildnummer: 18G5023c (veröffentlicht: 19.05.2021)

iPadOS 14.6, Release Candidate 2, Buildnummer: 18F72 (veröffentlicht: 21.05.2021)

watchOS 7.6, Beta 1, Buildnummer: 18U5523d (veröffentlicht: 19.05.2021)

watchOS 7.5, Release Candidate 1, Buildnummer: 18T567 (veröffentlicht: 17.05.2021)

tvOS 14.7, Beta 1, Buildnummer: 18M5523d (veröffentlicht: 19.05.2021)

tvOS 14.6, Release Candidate 1, Buildnummer: 18L569 (veröffentlicht: 17.05.2021)

Anfang der Woche gab Apple die Release-Candidate-Versionen von iOS 14.6, iPadOS 14.6, watchOS 7.5 und macOS 11.4 an eingetragene Apple-Entwickler heraus – und etwas später auch an alle Mitglieder in Apples Public-Beta-Programm. Daher gingen viele davon aus, dass Apple Ende dieser Woche die finalen Versionen der Updates bereitstellt.Doch offensichtlich fanden sich zumindest im ersten Release Candidate von iOS 14.6 und iPadOS 14.6 noch Fehler, so dass Apple nun einen zweiten Release Candidate über die Apple Developer Connection zum Download für alle Entwickler bereitstellt. Dies bedeutet, dass erst in der kommenden Woche mit den finalen Versionen der Updates zu rechnen ist. Welche Fehler während des Tests des ersten Release Candidates aufgeflogen sind, nennt Apple leider nicht. Erfahrungsgemäß gibt Apple die Updates auch kurze Zeit später im Apple Public Beta Program zum Download frei.Von watchOS 7.4 und macOS 11.4 hat Apple bisher keine neuen Release Candidates zum Download bereitgestellt – auch tvOS 14.5 aktualisierte Apple auf der Apple Developer Connection bislang nicht.Momentan finden sich im Entwicklerbereich nicht nur die Release Candidates von iOS 14.6, watchOS 7.4 und macOS 11.4 wieder, sondern auch Betas von iOS 14.7, watchOS 7.5 und macOS 11.5. Hier eine Übersicht: