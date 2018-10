Die Top-Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Diese Regeln sind zu beachten

iOS App Store

Mac App Store

Neben sinnvollen Tools zum Setzen von Wegmarken, importieren von Google-Kontakten und winmail.dat-Anhängen oder optimiertem Drag & Drop stehen auch umfangreichere Programme in der Schnäppchenliste der Woche. Damit können Nutzer etwa Schnittmuster erstellen, SEO-Analysen betreiben oder an ihrem Storytelling arbeiten.Unter den Exoten steht eine App, um sich vor insolventen Geschäftspartner zu schützen – und eine Identifikation-Software für Pflanzen, Pilze und anderes Gewächs. Bei den Spielen liegt der Schwerpunkt diese Woche auf Action in Fantasy-Welten.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 2,99 Euro (iOS 8+)Per Karte oder Suche kann sich der Nutzer über die Bonität der örtlichen Firmen informieren und sieht so gleich, mit wem man vielleicht lieber keine Geschäfte macht.statt 2,29 Euro (iOS 10.3+)Mit Anchor Point lassen sich Wegmarken setzen, die man ansschließend einfach durch geführte Navigation wiederfindet.statt 1,09 Euro (iOS 9+)Mit dem Hilfsprogramm können Nutzer ihre Kontakte von Google-Programmen oder -Geräten bequem ins iOS-Adressbuch importieren.statt 3,49 Euro (iOS 9+)Das Widget informiert übersichtlich und zuverlässig über das verbrauchte Datenvolumen im aktuellen Abrechnungszeitraum.statt 4,49 Euro (iOS 8+)Alle gängigen Archiv-Dateien packt der Extractor auf Wunsch aus und organisiert sie. Das ganze funktioniert auch umgekehrt.statt 10,99 Euro (iOS 8+)Das Adventure aus dem Dungeons-&-Dragons-Universum verspricht spannende Kämpfe mit einem Helden, den man aus 30 Klassen zusammenbauen kann.statt 5,49 Euro (ab iOS 9+)Im iBook-ähnlichen Regal können Anwender ihre Bücher sammeln, kategorisieren und ordnen – unterstützt die App internationale Bookstores, wie Amazon oder Google Books.statt 21,99 Euro (ab iOS 9.3+)Pictello hilft dabei, eine Geschichte, eine Diashow oder einen Vortrag zu erarbeiten. Das visuelle Storytelling lässt sich mit Hervorhebungen und Audio-Aufnahmen anreichern.statt 4,49 Euro (ab iOS 10+)Zur Identifikation von einer der 500.000 Pflanzen in der Datenbank von Earth.com verwendet die App einen treffsicheren Algorithmus.statt 9,99 Euro (ab iOS 11)Für Schriftsteller und Autoren soll Scrivio die beste App sein. Sie bindet daher auch Scrivener- und Ulysses-Dateien ein und bietet Top-Funktionen.statt 6,99 Euro (ab iOS 8+)Kompatibel zu allerlei Auto-Diagnose-Adaptern bringt Shift OBD eine ganze Reihe Features mit, um diverse Fahrzeug- und Fahrwerte zu analysieren.statt 8,99 Euro (ab iOS 9.3+)In der MATLAB-Programmierumgebung können Entwickler nicht nur Code ausführen, sondern auch die Syntax von MATLAB- und Octave-Skripts offline modifizieren.statt 21,99 Euro (ab macOS 10.8)Das professionelle Brennprogramm brennt alle gängigen Formate auf CD, DVD, HD-DVD und BD. Außerdem erstellt es DMG- und ISO-Container.statt 7,99 Euro (ab macOS 10.6)Mit mehr als 23 Schnitt-Kollektionen und 500 Elementen bringt Fashion Art eine Menge mit, um kreative Modeentwürfe zu erstellen.statt 21,99 Euro (ab macOS 10.10.2)Mit dem Geist eines Gondor-Waldläufer macht sich der Spieler auf den spannenden Weg, um gegen das Böse auf Mittelerde zu kämpfen.statt 16,99 Euro (ab macOS 10.9)Das professionelle Tool hilft dabei, Website-Erfolge zu analysieren. Unterstützt Google PageSpeed, AMP, Alexa Rank Map und weitere Scoring-Werkzeuge.statt 3,49 Euro (ab macOS 10.6.6)Das Hilfsprogramm öffnet winmail.dat-Dateien, um beispielsweise darin liegende Anhänge sichern zu können.statt 7,99 Euro (ab macOS 10.7.3)Yoink vereinfacht das Verschieben (Drag und Drop) von Dateien zwischen Fenstern, Programmen, Spaces und Vollbild-Programmen.