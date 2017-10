Details zu watchOS 4.1 Golden Master aufgetaucht

Zumindest für das erste größere watchOS-Update sind nun die Änderungen im Detail vorab bekannt geworden, wie Entwickler Guilherme Rambo berichtet. Üblicherweise stellt Apple die Release Notes erst mit der Golden Master zur Verfügung, doch waren sie im Fall von watchOS bereits mit einem Direktlink verfügbar. Es zeigt einmal mehr, dass die Veröffentlichung der Updates unmittelbar bevorsteht.Zuletzt hatte Apple die Frequenz der Beta-Versionen erhöht, was mit Blick auf den Verkaufsstart des iPhone X nahe legt, dass zum gleichen Zeitpunkt das iOS-Update erscheint. Laut Apple enthält das wohl ebenfalls erscheinende watchOS-Update neue Funktionen sowie Fehlerbehebungen.Besitzer einer Apple Watch Series 3 können mit dem Update sowohl auf Apple Music als auch auf gekaufte Songs der iCloud Music Library zugreifen. In diesem Zusammenhang ist ebenso der Zugriff auf die Radio-Streams von Apple Music möglich sowie die vollständige Steuerung mittels des Sprachassistenten Siri.Weiterhin hat Apple die Verbindungsmöglichkeiten mit Fitnessgeräten ausgebaut und unterstützt nun HealthKit-Daten von Laufband-, Spinning- und Stepper-Systemen. Eine andere Verbesserung betrifft das Control Center von watchOS, in dem sich nun die Verbindung zum aktuellen WLAN trennen lässt.Fehlerbehebungen betreffen unter anderem die Unterstützung der Apple Watch Series 1 und deren Pulsmessung und Ladevorgang. Allgemein wurden auch Fehler im Zusammenhang mit der Erinnerung und Messung von Stehzeit behoben. Zudem soll die Komplikation für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang nun zuverlässig funktionieren.