CarPlay-Nachzügler: 4 Jahre nach Ankündigung erste CarPlay-Autos von Mazda

Mazda6

Künftiges CarPlay-Update für Mazdas ab 2014

Die Geschichte von Apple CarPlay als Schnittstelle zwischen iPhone und Kfz-Bordsystem kennt einige Blüten: Es gibt Autopartner wie Porsche, die CarPlay integrierten, aber die Konkurrenz Android Auto außen vor lassen. Es gibt Kfz-Hersteller wie Toyota, die sich lange Zeit energisch gegen Apple-Software in eigenen Wagen wehrten, dann aber schließlich einknickten. Es gibt CarPlay inzwischen in einer kabellosen Variante in BMWs, es gibt das System in Motorrädern und in Lastkraftwagen. Und es gibt Mazda, eine spezielle Geschichte.Der japanische Konzern gehörte 2014 bei der Vorstellung von CarPlay zu den ersten offiziellen Partnern, neben Porsche und Mercedes. Doch aus dem Vorreiter wurde ein Nachzügler: Praktisch alle relevanten Marken haben inzwischen CarPlay-Modelle auf den Markt gebracht, aber ausgerechnet der Pionier Mazda fehlte Jahr für Jahr. Nun hat Mazda auf der New York International Auto Show endlich das erste CarPlay-Modell angekündigt: der 2018er Mazda6.Das Facelift für die 3. Generation des Mittelklassewagens wurde bereits im vergangenen Jahr in Las Vegas vorgestellt. Wenn im Sommer Modelle mit CarPlay auf den Markt kommen, sollen alle bisherigen Besteller eines Modells Mazda6 Touring Trim oder größer die Möglichkeit haben, ihre Wagen per Software-Update mit Apple CarPlay auszustatten. Leider nannte der Konzern dafür noch keine Preise. Neben CarPlay führt Mazda auch Kompatibilität mit Android Auto ein. "Wenn unsere Fans sprechen, hören wir zu", gab Mazda auf der Präsentation zu Protokoll.Der noch größere CarPlay-Schlag von Mazda soll dann schon kurze Zeit später im Herbst vollzogen werden. Dann möchte der Konzern allen Fahrern von Mazdas mit dem Mazda-Connect-System die Möglichkeit eröffnen, retroaktiv CarPlay hinzuzubuchen. Mazda Connect kam 2014 auf den Markt, im selben Jahr wie CarPlay. Somit wären auf einen Schlag eine ganze Reihe von Mazda-Modellen der letzten vier Jahre mit dem Feature ausrüstbar. Auch hier gibt es bislang aber keine offiziellen Update-Preise.In folgendem Video der NYIAS sehen Sie den Mazda-Auftritt. Ab Zeitindex 5:58 beginnt der kurze Abschnitt über CarPlay.