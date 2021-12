Bob Iger zu Steve Jobs: Zufrieden über Pixar-Deal, mögliche Fusion von Apple und Disney

Iger hätte Diskussion über Fusion mit Apple geführt

Iger zieht sich von Disney vollständig zurück

Disney und Apple sind zwei milliardenschwere Konzerne, die üblicherweise keine allzu großen geschäftliche Schnittmengen aufweisen – sieht man einmal von den Streamingdiensten beider Unternehmen ab. Tatsächlich reichte dieser Umstand aber aus, um den damaligen Disney-CEO Bob Iger 2019 zum Rücktritt im Board of Directors bei Apple zu bewegen. In der Zwischenzeit wurde bekannt, dass Iger und Steve Jobs hochgesteckte Ziele verfolgten: So hätten beide Interesse an einer gemeinsamen TV-Plattform bekundet. Selbst eine Fusion beider Unternehmen sei Thema gewesen, erklärte Iger (siehe hier ). In einem neuen Interview mit CNBC plaudert der ehemalige Disney-CEO einmal mehr aus dem Nähkästchen.Eine Fusion von Apple und Disney erschiene heute wohl vielen unglaubwürdig – mit ziemlicher Sicherheit hätten Wettbewerbsbehörden wohl ein Veto eingelegt oder den Zusammenschluss nur unter engen Auflagen gestattet. Iger bekräftigt im Rahmen des CNBC-Interviews aber einmal mehr das Vorhaben: Wäre Steve Jobs noch am Leben, so hätten beide Manager diese Diskussion wohl ernsthaft geführt – und diese zu einem Abschluss gebracht. Tatsächlich sahen nicht nur Iger und womöglich auch Jobs Vorteile einer solchen Fusion, auch andere Marktexperten rieten Apple bereits zum Kauf von Disney. Zuletzt forderte etwa der Rosenblatt-Analyst Bernie McTernan Cupertino zur Übernahme auf (siehe hier ).Laut Iger sei die Übernahme von Pixar kein Problem für Mitbegründer Jobs gewesen: Der damalige Apple-CEO und Iger hätten einige Monate vor Jobs' Tod bei Iger zu Abend gegessen. Jobs stieß auf den in den Jahren davor ausverhandelten Deal an und sei davon überzeugt gewesen, dass es sich um die richtige Entscheidung für Pixar und Disney handelt. Iger geht in dem Gespräch noch auf weitere Einzelheiten ein: So werde er sich bis Ende des Monats auch als Chairman von Disney zurückziehen. Der Manager räumt ein, viele Meinungen und Argumente von Kollegen beiseitegeschoben zu haben. Die Zeiten würden sich jedoch ändern und er habe oft vorschnell Nein gesagt. Neuer CEO von Disney ist seit Februar dieses Jahres Bob Chapek.