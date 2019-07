Apples kommende „Up Next Live“-Konzerte: Apple Music überträgt Veranstaltungen

Apple-Konzertreihe in Europa und den USA

Bad Bunny, Apple Piazza Liberty (Mailand, 9. Juli)

Jessie Reyez, Apple Union Square (San Francisco, 19. Juli)

King Princess, Apple Williamsburg (Brooklyn, 25. Juli)

Lewis Capaldi, Apple Champs-Élysées (Paris, 31. Juli)

Daniel Caesar, Apple Covent Garden (London, 9. August)

Ashley McBryde, Apple Michigan Avenue (Chicago, 16. August)

Khalid, Apple Carnegie Library (Washington D.C., 23. August)

Apple veranstaltet in den kommenden Wochen insgesamt sieben Konzerte, die allesamt in oder vor Ladengeschäften des Unternehmens stattfinden. Das Unternehmen möchte mit der „Up Next Live“-Reihe laut eigener Aussage Besuchern und Künstlern die Möglichkeit geben, miteinander in Kontakt zu kommen. Nach dem jeweiligen Auftritt können Fans Fragen stellen und so mit den Interpreten ins Gespräch kommen. Abonnenten von Apple Music erhalten die Gelegenheit, sich die Konzerte kostenlos über den Streamingdienst anzuhören.Apple widmet den „Up Next Live“-Konzerten eine eigene Website . Folgende Interpreten spielen im Juli und August in einem von Apples Ladengeschäften:Wer sich die Konzerte anschauen möchte, kann sich über die „Up Next Live“-Website Tickets besorgen. Besucher müssen mindestens 16 Jahre alt ein. Alternativ gibt es die Möglichkeit, die Veranstaltungen als Stream via Apple Music zu verfolgen.