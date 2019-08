Apple veröffentlicht macOS Mojave 10.14.6 Supplemental Update – und weitere Public Beta von Catalina

Neue Public Beta von macOS 10.15 Catalina

Vor eineinhalb Wochen lud Apple zur letzten großen Updaterunde für macOS 10.14 Mojave und die weiteren Betriebssysteme. Allerdings mussten die Entwickler beim Mojave-Update ganz offensichtlich noch einmal nachbessern. Soeben ist macOS Mojave 10.14.6 nämlich noch einmal in der Software-Aktualisierung aufgetaucht – und zwar als Supplemental Update. Apple veröffentlicht derlei Ergänzungsupdates immer dann, wenn einzelne Fehler zu beseitigen sind. Was unter iOS ein x.x.1-Update wäre, trägt beim Mac die Bezeichnung "Supplemental Update".In der Updatebeschreibung legt Apple auch dar, warum es eines weiteren Updates bedurfte. So heißt es, dass manche Mac-Modelle nicht mehr ordnungsgemäß aus dem Ruhezustand aufwachten. Welche Baureihen dies im Detail sind, lässt Apple in den Angaben offen. Dennoch lautet die Empfehlung wie üblich, dass alle Anwender die Aktualisierung installieren sollen.In Apples offiziellen Support-Foren gab es diverse Rückmeldungen zur geschilderten Problematik. Besonders häufig scheint es wohl Nutzer zu betreffen, die ein externes Display angeschlossen haben. In diesem Fall erhielt der Bildschirm kein Signal mehr und der Mac musste neugestartet werden. Allerdings trat das Problem bisweilen auch auf Macs mit integriertem Monitor auf. Laden und installieren lässt sich das Update wie üblich via Software-Aktualisierung, die sich seit macOS 10.14 Mojave in den Systemeinstellungen versteckt.Zwischen Freigabe einer neuen Entwicklerversion und desselben Builds als Teilnehmer des öffentlichen Testprogramms vergeht inzwischen jeweils nur noch ein Tag. Aus diesem Grund war auch davon auszugehen, dass heute die vierte Public Beta von macOS 10.15 Catalina erscheint – denn gestern verteilte Apple Catalina als fünfte Betaversion. Neue Funktionen ließen sich in diesem Build allerdings nicht mehr finden – anders als in der letzten iOS-Beta, die noch zahlreiche Umstellungen mitbrachte.