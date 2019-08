Apple verklagt iOS-Virtualisierer Corellium: Einfach nur geklaut?

Virtuelles iOS im Browser



Corellium bietet virtualisierte iOS-Umgebungen an.

Corellium bietet virtualisierte iOS-Umgebungen an.

"Perfekte digitale Nachbildung"

"Einfach alles kopiert"

Ein virtualisiertes iPhone im Browser, das dem Aufspüren von Sicherheitslücken in iOS dienen soll: Was praktisch und nützlich klingen mag, ist für Apple schlicht und ergreifend eine Verletzung von Urheberrechten. Der kalifornische Konzern will daher jetzt das Angebot des Anbieters Corellium gerichtlich verbieten lassen.Das im US-Bundesstaat Delaware ansässige Unternehmen Corellium stellt seinen Kunden eine virtualisierte iOS-Umgebung zur Verfügung. Diese befindet sich auf Corelliums Servern und wird per Browser angesteuert. Die zum Einsatz kommenden iOS-Versionen werden dabei von Apples Servern bezogen, dann allerdings in der virtuellen Umgebung installiert. Corellium will damit nach eigenen Angaben vor allem Sicherheitsforschern spezielle Testumgebungen bieten, in denen sie Lücken in der Software und den Geräten des iPhone-Konzerns aufspüren können.Für Apple basiert das Geschäftsmodell von Corellium hingegen auf der Verletzung von Urheberrechten. Das Unternehmen wolle Geld verdienen, indem es illegal das iPhone-Betriebssystem und sämtliche enthaltenen Apps kopiere, heißt es in der Klageschrift , die jetzt in Florida eingereicht wurde. Corellium selbst bewerbe sein Angebot als "perfekte digitale Nachbildung" einer breiten Palette von Apples marktführenden Geräten, ohne hierfür eine Erlaubnis des iPhone-Konzerns zu haben."Corellium hat einfach alles kopiert: Den Code, die grafische Benutzeroberfläche, die Icons – einfach alles", heißt es in der Klage weiter. Damit habe das Unternehmen sich eklatanter Urheberrechtsverletzungen schuldig gemacht. Zudem ermuntere Corellium die Kunden, entdeckte Sicherheitslücken nicht zu melden, sondern auf dem entsprechenden Markt an den Meistbietenden zu verkaufen. Apple verlangt in der Klage die Einstellung der iOS-Virtualisierung und die Löschung sämtlicher illegaler iOS-Kopien. Zudem soll Corellium Schadensersatz leisten.