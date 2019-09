Apple und Burberry mit personalisiertem Shopping-Dienst

Exklusiver Support-Dienst für bestimmte Kunden

Ähnlichkeiten zu Apple-App

Das britischen Modeunternehmen Burberry hat in Zusammenarbeit mit Apple einen neuen Shopping-Service entwickelt, der das Einkaufserlebnis der Kunden personalisieren soll. Der „R Message“ genannte Dienst ist in die iOS-App (Link: ) von Burberry integriert und ermöglicht es Store-Mitarbeitern des Modehauses, mit ausgewählten Kunden zu chatten. Nutzer können so Termine in bestimmten Ladengeschäften vereinbaren, personalisierte Produktempfehlungen erhalten und Artikel kaufen – auf Wunsch via Apple Pay.„R Message“ ist momentan nur für eingeladene Anwender verfügbar und auf den Flagship-Store des Unternehmens in Manchester begrenzt, so Vogue Business . Nach und nach sollen alle Ladengeschäfte weltweit die Dienstleistung anbieten. Burberry ermöglicht zwar schon jetzt Kundenkommunikation via iMessage Business Chat, R Message ist aber exklusiver. Das Unternehmen richtet sich durch den „Invite-only“-Service vorrangig an ausgewählte Kunden, mit denen Burberry den personalisierten Austausch als potenziell besonders lukrativ erachtet. Die Rede ist von „High-Value“- und „Mobile-First“-Kunden.Burberry-Mitarbeiter können über die App des Unternehmens im Zusammenspiel mit R Message einen individuellen Support bereitstellen und auf die jeweiligen Nutzerbedürfnisse zugeschnittene News-Mitteilungen bereitstellen. Auch Einkäufe sind mithilfe der individuellen Beratung möglich – inklusive der Option, Apple Pay zu verwenden.„R Message“ knüpft an das bei Burberry schon seit längerem genutzte Verwaltungssystem „R World“ an, das Mitarbeiter für firmeninterne Dinge wie Inventar-Management und Unternehmensneuigkeiten nutzen. Die Funktionsweise erinnert an Apples interne Einzelhandels-App „Hello“, die für Store-Mitarbeiter gedacht ist. Apples ehemalige Retail-Chefin Angela Ahrendts betonte während ihres Wirkens bei Apple immer wieder die Vorteile der Softwarelösung. Vor ihrer Beschäftigung bei Apple war Ahrendts CEO von Burberry.