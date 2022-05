Apple entfernt Webseite des iPod touch

Keine Restbestände mehr

Webseite wird abgeschaltet

Der iPod ist maßgeblich für den heutigen Erfolg von Apple mitverantwortlich – doch Apple selbst trieb den iPod in die Obsoleszenz: Das Unternehmen läutete durch die Vorstellung des ersten iPhones im Jahr 2007 die weltweite Smartphone-Revolution ein – und die mobilen Computer brachten so gut wie immer einen App zum Abspielen von Musik mit. Somit wurde der iPod sehr schnell vom Smartphone verdrängt.Der letzte iPod im Programm war der iPod touch. Hierbei handelte es sich im Grunde um ein iPhone ohne Mobilfunk-Modul. Apple positionierte den iPod touch in der jüngeren Vergangenheit auch als mobile Spielekonsole – doch die Verkäufe dürften in den letzten Jahren sehr gering gewesen sein, besonders da der letzte iPod touch seit 2019 nicht mehr aktualisiert wurde und noch einen Apple A10 mitbrachte.Am 10.5.2022 gab Apple per knapp gehaltener Notiz im Apple Store bekannt, dass man ab sofort nur noch Restbestände des iPod touch abverkauft. Bereits nach wenigen Tagen waren bestimmte Konfigurationen bereits komplett ausverkauft – und gut zwei Wochen nach der Bekanntgabe ist der iPod touch weltweit nicht mehr neu aus dem Apple Store zu bestellen.Apple hat nun damit begonnen, die Webseite des letzten iPods abzuschalten. In Deutschland beispielsweise leitet die Webseite des iPod touch ( www.apple.de/ipod-touch/ ) nun zu einer Support-Seite, auf welcher der Käufer bei gängigen Problemen Hilfe bekommt. Momentan ist die Webseite des iPod Touch in den Vereinigten Staaten aber noch erreichbar und leitet nicht auf den Support-Bereich um:Auch in Kanada, Frankreich, Brasilien, Italien, England, Spanien und Belgien leitet Apple die iPod-touch-Seite bereits auf den Support-Bereich weiter. Warum Apple diese Umstellung bislang nicht international einheitlich umsetzte, ist nicht bekannt – denn auch in den Vereinigten Staaten ist der iPod touch bereits seit einigen Tagen komplett ausverkauft.