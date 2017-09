Apple Watch unter Verdacht: Liga untersucht illegale Absprachen am Spielrand

Im US-amerikanischen Baseball-Verband MLB (Major League Baseball) ist die Apple Watch unter einen schwerwiegenden Verdacht geraten. Demnach sollen bei den Boston Red Sox mithilfe von Kurznachrichten auf die Apple Watch illegale Absprachen durchgeführt worden sein. Vor zwei Wochen begann die Untersuchungen, nachdem Vorwürfe anderer Teams publik wurden.Die Boston Red Sox haben mittlerweile eingeräumt, auf die Apple Watch Informationen zur mutmaßlichen Taktik der gegnerischen Mannschaft erhalten zu haben. Diese Informationen stammen aus dem Live-Mitschnitt des Spiels und wurden an die Apple Watch weitergeleitet. Hierdurch erhielt die Trainerbank indirekt einen neuen vergrößerten Blickwinkel, und konnte die Informationen in Anweisungen an die Mannschaft auf dem Spielfeld überführen.Wie gut dies funktionierte, lässt sich mit einem Blick auf die Ligatabelle sehen . Dort befinden sich die Boston Red Sox auf dem Spitzenplatz. Technische Hilfsmittel in Kombination mit Aufnahmen sind jedoch nicht erlaubt. Lediglich bei direkter visueller Beobachtung von Anweisungen darf dies zu Anweisungen auf dem Spielfeld führen.Ob die Boston Red Sox für den Einsatz von Video-Informationen auf der Apple Watch nun eine Strafe erwartet, ist noch unklar. Denn offenbar sind auch andere Teams mit derartigen Vorwürfen konfrontiert. Trotzdem ist der Vorfall bei den Boston Red Sox bemerkenswert, da Apple-CEO Tim Cook ausgerechnet für dieses Team Sympathien hegt.