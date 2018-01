Apple Watch Series 3: Plötzliche Neustarts in bestimmten Umgebungen

Neustarts alle 60 bis 90 Minuten

Flugmodus hilft

Die Apple Watch Series 3 bereitet diversen Nutzerberichten zufolge Probleme im Zusammenhang mit Krankenhaus-Equipment. Die Software der im September 2017 auf den Markt gekommenen Smartwatch kann demnach instabil werden und Neustarts des ganzen Systems produzieren, sobald die Uhr in spezifischen Bereichen wie der Intensivstation zum Einsatz kommt. Welche medizinischen Apparaturen konkret für das ungewollte Boot-Verhalten der Apple Watch verantwortlich sind, ist noch unklar.Ein Nutzer berichtet davon, zu Weihnachten eine Apple Watch Series 3 für seine in einem Krankenhaus arbeitende Frau gekauft zu haben. Als sie die Apple Watch auf der Intensivstation trug, startete die Smartwatch alle 60 bis 90 Minuten neu. Ein Fehler am einzelnen Exemplar des Series-3-Modells ist unwahrscheinlich, da ein Austauschgerät die gleichen Probleme bereitete.Weitere Anwenderberichte finden sich im offiziellen Apple-Forum und beziehen sich explizit auf die Apple Watch Series 3. Beide Verkaufsvarianten (GPS, GPS + Cellular) sind gleichermaßen betroffen. Ältere Modelle der Apple Watch scheinen den Boot-Fehler dagegen nicht aufzuweisen.Der einzige zuverlässig funktionierende Workaround besteht momentan darin, den Flugmodus der Uhr zu aktivieren. Dies schränkt die Funktionalität der Apple Watch allerdings stark ein, sodass diverse betroffene Anwender auf eine andere Lösung warten werden.Apple weist im User Guide zur Uhr wegen der elektromagnetischen Strahlung mancher Komponenten auf mögliche Störeinwirkungen auf medizinische Geräte wie Schrittmacher oder Defibrillatoren hin. Der Anwender soll immer für einen ausreichenden Abstand zwischen Watch und medizinischen Apparaturen sorgen, um deren Funktionsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen. Es ist aber an keiner Stelle die Rede von Problemen wie plötzlichen Neustarts der Uhr.Da das ungewünschte Verhalten zudem auf die Watch Series 3 und bestimmte Krankenhausapparaturen beschränkt zu sein scheint, könnte Apple unter Umständen mit einem Softwareupdate für Abhilfe sorgen. Ob das Unternehmen bereits an einer entsprechenden Aktualisierung arbeitet, ist nicht bekannt.