Apple-Event sorgte für Rekorddurchsatz am Internetknoten Frankfurt

Rekordwert während iPhone-X-Vorstellung

Datendurchsatz im ständigen Wachstum

An Internet-Knotenpunkten treffen sich die Netze verschiedener Internetdienstanbieter zum möglichst kostenneutralen Datenaustausch. Der nach Datendurchsatz größte dieser Art befindet sich bei uns in Deutschland, der DE-CIX in Frankfurt am Main. In der Regel schwankt der Datenverkehr dort je nach Tageszeit zwischen 1,5 und 5,1 Terabit pro Sekunde; die bisherige Rekordmarke lag bei 5,6 TBit/s.Am Dienstagabend wuchs die Belastung aber deutlich schneller als gewöhnlich, insbesondere ab 19 Uhr. Der Peak wurde dann um 21.30 Uhr beim Rekordwert von 5,88 Tbit/s erreicht ; danach fiel der Datendurchsatz rasch ab. Diese Uhrzeiten lassen einen sehr deutlichen Zusammenhang mit Apples iPhone-Event erkennen, welcher ebenfalls um 19 Uhr begann. Gegen halb 9 wurde dann das iPhone X präsentiert. Auch der Geschäftsführer der DE-CIX, Harald Summa, ist sich dieses Zusammenhangs bewusst: Die Präsentation im Steve Jobs Theater habe »den Datenverkehr durch die Decke gehen lassen«, sagte er.Es bleibt abzuwarten, ob die gemessenen 5,88 Tbit/s lange der neue Rekordwert bleiben. Summa rechnet bereits in Kürze mit einer noch größeren Belastung, erneut in Zusammenhang mit Apple. Die DE-CIX sei »gespannt, wie sich das Rollout von iOS 11 auf den Traffic auswirken wird«, so Summa. »Ich denke, dass wir spätestens dann die 6 Terabit pro Sekunde knacken werden.«Der wachsende Datendurchsatz ist beileibe kein neues Phänomen. Die zunehmende Durchsetzung von datenintensiven Internetdiensten macht sich in den Langzeitstatistiken von DE-CIX deutlich bemerkbar. Noch vor einem Jahr lagen die Peaks immer zwischen 4 und 5 Tbit/s, 2015 waren es stets zwischen 3 und 4 Tbit/s. Der Einfluss des Apple-Events war übrigens auch bei anderen wichtigen Internetknoten spürbar, etwa beim AMS-IX in Amsterdam, dem LINX in London oder dem IT in Mailand. Die anderen Knotenpunkte innerhalb Deutschlands sind bedeutend kleiner als DE-CIX; das zweitgrößte ECIX in Düsseldorf, Berlin, Hamburg und Frankfurt kommt in Spitzenzeiten auf ungefähr 1 TBit/s.