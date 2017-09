Apple-Event: Worauf ich mich freue und was mir (ziemlich) egal ist. – Meinung

iPhone 8, 8s und Edition

Apple Watch 3

Apple TV mit 4K

Release-Ankündigung für macOS 10.13 „High Sierra“

Release-Ankündigung für iOS 11

Release-Ankündigung für tvOS 11

Wenn Apple zu einer Konferenz bzw. einem „Event“ einlädt, ist das im Sinne der englischen Wortbedeutung in der Tat ein Ereignis. Zumindest für diejenigen, die sich in irgendeiner Form intensiver mit Apple und seinen Erzeugnissen beschäftigen. Und weil das dank iPhone & Co. etliche Hundertmillionen Menschen sind, ist der gesellschaftliche Stellenwert solcher Ereignisse so enorm, dass selbst branchenfremde Medien weltweit darüber berichten.Im Gegensatz zu früheren Apple-Events, als das Unternehmen noch nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit stand, wissen wir diesmal schon ziemlich genau, was Cook und seine Mannen uns kredenzen werden – von etwaigen „One-More-Thing“-Überraschungen mal abgesehen. Als überzeugter Apple-User und allgemein technikbegeisterter Mensch bin ich bei jeder „Keynote“ per Videostream und Live-Ticker auf MTN dabei, um aus erster Hand zu erfahren, wie und womit ich möglicherweise in der nächsten Zeit meine Arbeit und mein Hobby betreibe, und was die Community umtreiben wird. Diesmal hält sich meine Vorfreude jedoch ein wenig in Grenzen, denn was Apple voraussichtlich aus dem Hut zaubern wird – und wie das ablaufen wird – ist in gewisser Weise ein wenig zur Routine geworden.Der Ablauf erfolgt mit einiger Sicherheit wieder nach dem bewährten Schema: Cook betritt die Bühne, zählt die jüngsten Erfolge auf, dann werden nach und nach die Neuheiten präsentiert, wozu Apple-Mitarbeiter und Gäste aus der Industrie auf die Bühne gerufen werden, um ein paar Fakten zu erläutern und kurze Demos zu zeigen, anschließend wird nochmal zusammengefasst, sich herzlich bei allen Mitarbeitern, den Fans und Entwicklern bedankt und das war’s dann. Hört sich so zusammengefasst vielleicht etwas dröge an, ist aber nach wie vor ein gutes Konzept und wird nicht umsonst inzwischen von anderen Herstellern dreist kopiert. Doch keiner erreicht damit eine solch mediale Aufmerksamkeit wie Apple.Folgendes wird diesmal mit hoher Wahrscheinlichkeit thematisiert:Natürlich gibt es über jeden einzelnen dieser Topics viel zu erzählen, sodass sich die Keynote bis zu zwei Stunden hinziehen könnte. Eine nette Überraschung wäre es, wenn Apple darüber hinaus noch Details zum kommenden Mac Pro nennen und vielleicht noch ein echtes „One-More-Thing“ raushauen würde. Davon abgesehen muss ich persönlich ganz nüchtern feststellen, dass für mich wohl nicht allzu viel Weltbewegendes dabei sein wird. Zumindest nicht in Sachen Hardware.Die Themenbereiche im Einzelnen…