Amazons Frühlings-Angebote: Rabatte im Fünf-Minuten-Takt

Die Tradition wird fortgesetzt: Wie stets in der Zeit rund um Feiertage will Amazon auch zum diesjährigen Osterfest mit einer Rabattaktion punkten. Täglich ab sechs Uhr gibt es bis zum 15. April Tagesangebote im Fünf-Minuten-Takt. Dabei lassen sich durchaus Schnäppchen schlagen - aber nicht alles ist konkurrenzlos günstig. MacTechNews hat nachgeschaut.Erheblich im Preis reduziert hat Amazon wie stets bei solchen Aktionen die hauseigenen Geräte. Den smarten Lautsprecher Echo Dot zum Beispiel gibt es für knapp 35 Euro, das sind 25 Euro weniger als der Normalpreis von rund 60 Euro. Besonders interessant sind auch die Kombiangebote: Das Bundle aus Echo Dot und einem Starterkit von Philips Hue mit zwei Lampen und einer Bridge kostet knapp 70 Euro. Dieser Preis wird normalerweise für das HomeKit-kompatible Lichtsystem allein fällig, den Sprachassistenten gibt es in diesem Fall also quasi als kostenlose Zugabe. Auch andere hauseigene smarte Lautsprecher hat Amazon im Preis reduziert: Den Echo Plus mit integriertem Zigbee-Hub gibt es für 120 statt regulär 150 Euro, außerdem legt der Onlinehändler noch eine Philips-Hue-Lampe obendrauf. Echo Dot Echo Dot mit Philips-Light-Kit Echo Plus mit Philips-Hue-Lampe Echo Echo Spot Echo ShowDer neue Kindle Paperwhite ist im Rahmen der Aktionstage für 80 Euro zu haben. Normalerweise kostet er 120 Euro, ist also zurzeit um ein Drittel im Preis reduziert. Die neueste Version des E-Readers mit beleuchtetem Display ist wasserfest und verfügt mit 8 GB über doppelt soviel Speicherplatz wie der Vorgänger. Sogar 38 Prozent günstiger als normal ist der Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung: Statt für 40 Euro bietet Amazon das Full-HD-Streaming-Stäbchen aktuell für 25 Euro an. Satte 50 Prozent gewährt Amazon auf das Bundle von Fire TV Stick und Echo Dot: Es kostet aktuell 50 statt knapp 100 Euro. Kindle Paperwhite Fire TV Stick Fire TV Stick und Echo DotPassende Fernsehgeräte mit UHD-Auflösung hat Amazon ebenfalls zu reduzierten Preisen im Angebot. So kostet etwa der 75-Zöller Philips 75PUS7803/12 aktuell knapp 1.400 Euro, die Konkurrenz verlangt für das Gerät mindestens 1.645 Euro, bei Saturn kostet es sogar rund 1.750 Euro. Kein Schnäppchen ist hingegen das Modell Philips 49PUS7803/12 mit einem 49-Zoll-Display: Während Amazon hierfür 677 Euro aufruft, ist es bei anderen Anbietern schon für 610 Euro zu haben. Philips 75PUS7803/12 (75 Zoll UHD) Philips 49PUS7803/12 (49 Zoll UHD)Für 319 Euro bietet Amazon zurzeit die Kompaktkamera DSC-HX400V von Sony an. Sie bietet einen 50-fachen optischen Zoom sowie einen Exmor-R-Sensor mit 20 Megapixeln. Der nächstgünstige Anbieter im Internet verlangt für die Bridge-Kamera mit 359 Euro derzeit 40 Euro mehr als Amazon. Das gilt auch für die Sony DSC-HX90, die im Rahmen der Frühlingsangebote für 259 Euro zu haben ist. Für die 18-Megapixel-Kamera mit 30-fachem optischem Zoom werden woanders knapp 300 Euro fällig. Sony DSC-HX400V Sony DSC-HX90: Alle in dieser News genannten Preise sind nur begrenzte Zeit gültig und können sich jederzeit ändern. Die Verfügbarkeit der einzelnen Produkte ist ebenfalls nicht garantiert, darüber hinaus können längere Lieferzeiten auftreten.