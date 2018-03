Alle bei Apple gespeicherten Daten anzeigen - Neufassung des Datenschutz-Bereichs kommt

Vergleicht man das Geschäftsmodell von Apple und Facebook, beide können auf mehr als eine Milliarde registrierte Accounts blicken, so tun sich erhebliche Unterschiede auf. Facebook war von jeher nicht gerade der Dienst, bei dem Nutzer auf besonders strikten Datenschutz pochen konnten. Alleine schon das Grundkonzept, nämlich mit seinen Freunden in (losem) Kontakt zu bleiben und deren Aktivitäten zu verfolgen, erfordert einiges an Datenpreisgabe. Dazu kommt natürlich auch das finanzielle Interesse des Dienstes, denn nahezu nirgends sonst lässt sich derart passgenaue Werbung schalten. Der Werbeanzeigen-Manager erlaubt es auch wenig Werbe-kundigen Kunden, Kampagnen an "Den männlichen Nutzer A im Alter zwischen 32 und 34 der Seite B abonniert hat, sich für C interessiert...." zu schalten. Wie die Diskussion rund um Cambridge Analytica zeigt, ist natürlich noch sehr viel mehr möglich.Ganz anders Apple: Als Hersteller hochpreisiger und margenstarker Hardware konnte Apple immer glaubhaft versichern, nicht an Nutzerdaten interessiert zu sein. Anwender bezahlen direkt mit Geld für Apple-Produkte und Dienstleistungen - und explizit nicht mit Daten, die Apple dann weiter verhökern kann. In den letzten Jahren machte sich Apple daher einen Namen als Vorreiter für Datenschutz und Privatsphäre. Im Rahmen der wesentlich strengeren Europäischen Datenschutzrichtlinie überarbeitet Apple momentan ebenfalls die Datenschutzregeln bzw. deren Dokumentation.In Kürze wird es eine neue Sektion geben, in der Nutzer sämtliche von Apple gespeicherten Daten herunterladen können. Dazu zählt auch alles, was via Kontakte, Fotos, Musik, Kalender oder anderen Apple-Diensten mit iCloud-Anbindung hochgeladen und gespeichert wurde. Wer möchte, kann darüber auch die eigenen persönlichen Informationen aktualisieren - oder die Entscheidung treffen, Apple ID samt jeglicher Daten ohne weiteren Kontakt mit Apple zu löschen. Die Änderungen, zum Teil fortan in Europa verpflichtend, sollen schrittweise auch international kommen. Unter iOS 11.3 gibt es eine weitere Neuerung bezüglich Datenschutz sowie Datenerfassung: Eine Meldung informiert darüber, welche Apple-Apps Daten sammeln und warum dies der Fall ist.