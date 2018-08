Acer Swift 7: Sehr dünn, sehr leicht – Vorbild für kommende MacBooks?

Das MacBook ist zwar beeindruckend leicht und kompakt, allerdings nur mit 12"-Display erhältlich. Es gibt schon seit einer ganzen Weile Gerüchte, wonach Apple das Konzept auch für Geräte mit größeren Displays verwenden möchte. Unklarheit herrscht, ob dies unter dem Namen "MacBook" oder "MacBook Air" läuft – dass Apple aber eine Neuauflage mit mehr als einer Displaygröße plant, gilt weitgehend als sicher. Ein kleiner Blick über den Tellerrand kann zeigen, was in diesem Bereich möglich ist. So präsentierte Acer auf der IFA in Berlin eine neue Version des " Swift 7 ", das als "dünnstes Notebook der Welt" erscheint – zumindest gemäß Marketingaussage. Das Gewicht liegt bei weniger als einem Kilo, was durch den Einsatz eines Magnesium-Gehäuses ermöglicht wird. Damit ist es nur unwesentlich schwerer als ein MacBook 12".Noch in einem anderen Punkt kann Acer interessante Verbesserungen gegenüber vorheriger Notebooks vorweisen. Rund um das Display befindet sich nur noch sehr wenig Rand – ganz anders als bei Apple-Notebooks, deren markante schwarze Partien oft als nicht mehr ganz modernes Design kritisiert werden. Im Vergleich zum vorherigen Swift 7 schrumpfte Acer den Rahmen auf 4,27 mm und konnte damit die Gehäuseabmessungen trotz gleichbleibender Displaygröße reduzieren.Im Inneren verrichtet ein Intel Core i7 der achten Generation seine Arbeit. Acer nannte, abgesehen davon, aber noch keine weiteren Details zu den exakten technischen Spezifikationen. Auch Preis sowie Veröffentlichungsdatum sind zum aktuellen Zeitpunkt unbekannt. Es könnte daher durchaus sein, dass Apples aktualisierte MacBooks noch vor den Acer-Modellen auf den Markt kommen. Jüngste Gerüchte sprachen davon, Apple sei in dieser Frage vollends davon abhängig, ob Intel weiterhin von Fertigungsproblemen geplagt ist. Ohnehin soll es weitgehend Intels Schuld sein, dass nicht schon im Zeitraum März bis Juni neue Modelle erschienen sind. Zumindest sind in dieser Frage aber alle Hersteller gleichermaßen betroffen.