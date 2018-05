19 Top-Apps im Sonderangebot - für iPhone, iPad und Mac

Auch diese Woche gilt

Neben Programmen für die Freizeit, etwa einer mächtigen App für Windsurfer sind auch wieder viele Produktivitätstools dabei. Unter den To-Do-Suiten sticht etwa 2do heraus, die Mac-App ist zur Zeit stark reduziert und der iPhone-Pendant sogar kostenlos. Auch einige klassische Spiele kommen in den Genuss der einen oder anderen Preissenkung.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels, können also im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 2,29 Euro (ab iOS 9)Windrichtung und -geschwindigtkeit zeigt Anemometer in Echtzeit an. Positionen sind durchsuch- und favorisierbar.statt 3,49 Euro (ab iOS 7)Mit Archives können dutzendweise Archivdateien auch auf dem iPhone/ iPad geöffnet werden – etwa .rar, .7zip oder älterere wie lzh, arq…statt 5,49 Euro (ab iOS 6.1)Im Strategiespiel Anthill lenkt der Spieler einen Ameisenstaat beispielsweise mithilfe von Pheromonstraßen. 2011 gewann es einige Preise.statt 10,99 Euro (ab iOS 8)Der Rollenspiel-Klassiker besticht noch immer durch stimmungsvolle Level und eine spannende Story. In der Enhanced Version kommen zu den 60 Stunden Spielzeit noch viele mehr dazu.statt 9,99 Euro (ab iOS 9)Neben der intutiven Stempeluhr lassen sich auf umfassende Arten Rechnungen und Umsatzsteuervoranmeldungen direkt aus der App heraus erstellen.statt 3,49 Euro (ab iOS 11)Architekten, Designer und andere Kreative greifen hiermit auf den "besten NCS-Katalog der Welt" zu, der zudem physikalisch treffende 3D-Werkstoffe liefert.statt 3,49 Euro (ab iOS 8)Gekürzte Links zeigt der Link Peeker gefahrlos als volle URL an. Zudem bietet er ein Interface zu gängigen Shorten-Services, um selbst zu kürzen.statt 2,29 Euro (ab iOS 8)345 Filtereffekte verpackt das Studio in 10 verschiedene Themen. Dazu gehören stimmungsvolle, sowie sinnvolle Effekte wie Hautglättung und Unschärfe.statt 3,49 Euro (ab iOS 9)Sylo spielt Musik der gängigen Plattformen in einem Interface ab. Mit dabei sind neben iTunes, Spotify und YouTube auch SoundCloud.statt 10,99 Euro (ab iOS 7)Um Text auf Bilder zu setzen, ist Textograph das Tool der Wahl. Neben vielen Funktionen stehen 85 Schriften zur Auswahl.statt 2,29 Euro (ab iOS 8)Mehr als 30 Chart-Arten bietet Visual Chart an, um auf einfache Art und Weise schöne Diagramme zu erstellen. Es unterstützt CSV-Import.statt 7,99 Euro (ab iOS 9)Die App für begeisterte Windsurfer. Diese können nützliche Instrumente und Rechner verwenden und erhalten Empfehlungen für ihre Ausrüstung.statt 54,99 Euro (macOS 10.10+)Ein sehr guter To-Do-Planer, der sich mit allen Verwaltungsmethoden, wie GTD, XYZ usw. nutzen lässt. Die dazugehörige iOS-App ist momentan(statt 14,99).statt 18,99 Euro (macOS 10.5+)2D-Objekte wandelt der Converter in 3D um und umgekehrt. Auch die Umwandlung in andere 3D-Formate soll schnell und mühelos gelingen.statt 10,99 Euro (macOS 10.9.5+)Der Echtzeitstrategie-Hit kehrt in einer grafisch modernisierten Fassung zurück auf den Mac – inklusive der Erweiterung "Stunde Null".statt 8,99 Euro (macOS 10.11+)Blitzschnellen Zugriff auf Screenshots über die Finder-Menuleiste gewährleitet Shotty. Von dort aus kann man sie in jedes Programm ziehen.statt 21,99 Euro (macOS 10.9+)Mit Shapeover lassen sich Bilder durch das Füllen (Galvanisieren) mit angepassten Vektor-Formen erstellen. Die Ergebnisse sind künstlerisch.statt 1,09 Euro (macOS 10.12+)Nutzer organisieren Sets an Programmen und Dokumenten mittels Shepherd und können diese zukünftig mit nur einem Klick oder gleich beim Booten öffnen.statt 16,99 Euro (macOS 10.9+)Der Video-Editor bietet eine Vielzahl von Funktionen für die Aufnahme, das Bearbeiten und Zusammenführen sowie das Komprimieren und Abspielen von Filmen.