17 Top-Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Für Webdesigner und Administratoren stehen diese Woche gleich zwei FTP-Manager und ein HTML-Editor auf der Liste. Wer zudem psychologische Tipps zum Webdesign sucht, findet 50 Stück davon in einer weiteren App. Ein All-in-One-Organizer verschmelzt gleich drei Produktivitätsprogramme miteinander, eine andere Software Wind- und Wetterdaten.Viele kleine Helferlein runden das Angebot ab: etwa ein Dekomprimierungstool, eine Anzeige der wichtigsten Systemfunktionen und eine für den Akkustand der verbundenen Bluetooth-Geräte.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr. Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 3,49 Euro (iOS 7+)Basierend auf "The Unarchiver" kann die App komprimierte Pakete einer Unmenge von Formaten auspacken und nach Belieben weiter verarbeiten.statt 6,99 Euro (iOS 10.3+)Die App für Chiptune-Fans: Klassische Videogamesounds diverser Formate lassen sich mixen und auf verschiedenste Weise ausgeben. 60 Tracks liefert GaMBi schon mit.statt 10,29 Euro (iOS 8+)Die iPad-Variante des Webdesign-Programmes beinhaltet einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor samt HTML-Snippet-Verwaltung und synct zu den anderen Varianten der Suite.statt 3,49 Euro (iOS 9+)Drei Apps vereint iFTP in einer: Neben dem Offline-Filemanager organisiert es auch FTP/S-Daten (SFTP) und RCA-Keys. Der Rich-Text-Editor komplettiert das Trio.statt 8,99 Euro (iOS 9+)Einen Kalender, Checklisten und eine To-Do- sowie eine Notiz-App vereint die Suite, die in der Sparte Produktivität in den Jahren 2013, 2014 und 2015 mehrfach in den Top-25 gelistet war.statt 4,49 Euro (iOS 9+)Mit einem Wisch anrufen, texten oder arbeiten: Über 100.000 Apps lassen sich mit diesem Tool über das Heute-Widget im Nachrichtenzentrum aufrufen.statt 2,29 Euro (iOS 7.1+)Für rund einen Euro erhält man insgesamt 50 englischsprachige Webdesign-Tipps, die von psychologischen Erkenntnissen abgeleitet wurden.statt 10,99 Euro (iOS 8+)Das intensive Schlaf-"Retraining" dieser App basiert auf einem australischen Forschungskonzept.Die Software lässt sich auch für Power-Naps verwenden.statt 7,99 Euro (ab iOS 10+)Dieser alte Bekannte will die optimale Lösung sein, um Bücher auf der iOS-Plattform zu lesen. Dazu unterstützt er eine Menge Formate.statt 4,49 Euro (ab iOS 10+)Wer einen SSH- und SFTP-Client der Profiklasse sucht, kann diesen hier nun zum reduzierten Preis erwerben.statt 2,29 Euro (ab iOS 9.3+)Der Name ist Programm: Die App zeigt die Windrichtung und -geschwindigkeit sowie weitere Wetterdaten am aktuellen Standort an.statt 10,99 Euro (ab macOS 10.6.6)In einer surrealen Welt muss Hauptfigur Mistik Samples einsammeln und arrangieren. Schön-schräges Adventure, an dem House- und Techno-Produzent Marc Houle mitgearbeitet hat.statt 4,49 Euro (ab macOS 10.12)Ohne den Teilnehmer in den Kontakten zu haben, lässt sich mit diesem Programm eine WhatsApp-Kommmunikation etablieren. Benötigt das Gratis-Programm WhatsApp Desktop.statt 21,99 Euro (ab macOS 10.6)Nutzer können mit dem Programm Videos editieren und zusammen mit Bildern, Musiken sowie Menüs zu einer DVD verschmelzen und brennen.statt 2,29 Euro (ab macOS 10.12)Den Batteriezustand aller verbundenen Bluetooth-Geräte von Apple zeigt diese Software an. Das gilt auch für einige Beats-Kopfhörer.statt 32,99 Euro (ab macOS 10.11)Wo auch immer man ist, mit diesem Programm verbindet man sich mit dem Rechner zuhause und kann ihn fernsteuern – Internet vorausgesetzt.statt 3,49 Euro (ab macOS 10.11)Nötige Systeminformationen wie die CPU-Auslastung aller Kerne zeigt das Toolkit sowohl in der Menüleiste als auch wahlweise in einem Overlay-Fenster an.