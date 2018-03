16 Top-Apps im Sonderangebot - für iPhone, iPad und Mac

Wie immer gilt

Viele Spielestudios und -entwickler haben in dieser Woche die kleineren Titel für iOS reduziert, das betrifft Klassiker wie Leo’s Fortune genauso wie neue Spiele wie Frost und Bridge Constructor Portal. Ansonsten dominieren praktische kleine Helfer wie AirPower für iOS oder Vicinity und Yoink für den Mac.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels, können also im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 5,49 €In fünf Kapiteln gilt es in diesem Adventure im 60er-Look, die Geheimagentin Ruby La Rouge zu ergreifen. Zum Start erhielt das Spiel von Apple die Auszeichnung »Best of 2015«. (iOS 9.1+)statt 1,09 €Wecken Sie Ihren Computer aus dem Ruhezustand auf, indem sie ferngesteuert auf Ihrem iPhone, iPad oder Apple Watch auf einen Knopf drücken. Notwendig ist nur, mit dem gleichen Heimnetz verbunden zu sein. (iOS 8.4+, watchOS)statt 5,49 €Dieser Hybrid der beiden beliebten Spieleserien Bridge Constructor und Portal kommt mit der Herausforderung, in 60 Testkammern Brücken, Rampen und Portale zu errichten, um die Bendies sicher ins Ziel zu bringen. (iOS 8.0+)statt 21,99 €Ein Schachspiel für Anfänger und Fortgeschrittene. Die App enthält sowohl einen Trainer für die Frischlinge als auch Analysen, verschiedene Modi und natürlich herausfordernde AI-Gegner. (iOS 10.0+)statt 5,49 €Mit der Kraft von Apples Metal-API interagiert der Spieler in diesem ästhetischen Weltraumabenteuer mit einer Vielzahl von schwärmenden Geistern, die zu ihrem Heimatplaneten wollen. (iOS 9.0+)statt 4,49 €Schlüpfen Sie in die Rolle eines Detektivs und finden Sie einen vermissten Ehemann. Rekonstruieren Sie sein Verschwinden anhand von zahlreichen Videoclips der befragten Ehefrau. (iOS 7.0+)statt 5,49 €In dem preisgekrönten Jump-&-Slide-Spiel steuert man Leo durch spektakuläre Welten, um den geheimnisvollen Dieb deines Goldes zu finden. (iOS 10.3, tvOS)statt 5,49 €Abstrakte Streckenpläne der U-Bahn bilden die Grundlage dieses rasanten Puzzlespiels, um anfallende Verkehrsprobleme großer Städte zu lösen. (iOS 8.0+)statt 9,99 €Von Grundschulmathematik bis zur Oberstufen-Analysis, Linearer Algebra und Statistik: Diese mathematische Hilfs-App plottet Funktionen, löst Gleichungssysteme und bietet die Funktionalität eines TI-89-Taschenrechners. (iOS 8.0+)statt 1,99 €Telekom-Kunden können mit dieser App ihren Datenverbrauch im Überblick behalten. Natürlich gehört dazu auch ein geeignetes Widget, was Verbrauch und Echtzeitdaten anzeigt, ohne die App zu öffnen. (iOS 9.3+)statt 10,99 €Abdunklung statt Vollbild: Alle Fenster im Hintergrund werden durch diese Erweiterung abgedunkelt, womit der Fokus stärker auf die aktive App fällt. (OS X 10.9+)statt 24,99 €Anfängerkurs für Apples Programmiersprache Swift. In Form von kurzen Videos lernt man den Einstieg und danach vertiefenden Inhalte. Dies alles, wie die App verspricht, „unkompliziert, unterhaltsam, effizient“. (macOS 10.12+)statt 3,49 €Werkzeug in der Menüleiste, das Ruhezustand, Bildschirmschoner und Displayabdunklung des Mac verhindert; entweder dauerhaft oder für eine einstellbare Zeitperiode. (OS X 10.10+)statt 1,09 €Unter dem Motto »Ein moderates Level von Umgebungsgeräuschen steigert Kreativität« sorgt diese App in der Menüleiste für einen stetigen Fluss an konzentrationsfördernden Geräuschkulissen. (OS X 10.10+)statt 54,99 €Selbstständige können mit dieser Lösung Einnahmen-Überschuss-Rechnungen für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 erstellen, um am Jahresende leicht den Jahresabschluss aufsetzen zu können. (OS X 10.9+)statt 7,99 €Yoink ist eine virtuelle Zwischenablage, in der man nahezu alle Dinge per Drag & Drop am Bildschirmrand vorübergehend ablegen kann. (OS X 10.7.3+)