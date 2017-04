15 Top-Apps im Sonderangebot - für iPhone, iPad und Mac

iOS App Store

Kurz vor der angekündigten Preiserhöhung in den App Stores starten einige Hersteller noch einmal Preisaktionen für ihre Angebote. Dazu gehört in dieser Woche unter anderem auch das zweite Jan-Böhmermann-Adventure Game Royale 2 (-60 %), der GPS-Tracker Nebel der Welt (-60 %) und eine ganze Reihe von Bildbearbeitungs-Apps für iOS. Die Rabatte sind natürlich wie immer zeitlich begrenzt. Nachfolgend unsere dieswöchigen Top-Apps im Überblick.statt 1,99 €Aus Fotos hochaufgelöst Aquarell-, Öl- oder Comic-Kunstwerke erstellen und im Nachhinein noch pixelgenau konfigurieren. (iOS 9.0+)statt 5,99 €Ziel dieser App ist die möglichst einfache, ablenkungsfreie Texteingabe mit anschließender unkomplizierter Teilen-Funktion. (iOS 9.0+ inkl. iMessage-App und watchOS)statt 14,99 €Das Spiel von 1994 ist ein integraler Bestandteil des Final-Fantasy-Kultes. Die iOS-Version präsentiert sich mit verbesserter Grafik und iCloud-Integration. (iOS 7.0+)statt 4,99 €Verfolgen Sie online alle aktuellen Flüge mitsamt Positionen, Verspätungsalarm und Informationen zu Flughäfen, Flugzeugen und Strecken. (iOS 8.0+)statt 1,99 €In der aktuellen Gratis-App der Woche lassen sich mithilfe der »Lily-Blumen« in wenigen Taps Musikstücke zusammenstellen. (iOS 8.0+)statt 19,99 €Von einfachen Algorithmen bis hin zu interaktiven Plots und Animationen reizt diese Mathematik-Software die Rechenpower des iOS-Geräts aus. (iOS 9.0+)statt 4,99 €Befreien Sie durch Ihre GPS-Koordinaten die Erde Stück für Stück vom Nebel und durchforsten Sie Statistiken, wie weit Sie bereits herumgekommen sind. (iOS 9.0+)statt 6,99 €Umfangreiche Fotobearbeitungs-App mit zahlreichen Werkzeugen, Filtern, Effekten, Import- und Exportfunktionen. (iOS 6.0+)statt 4,99 €Organisieren Sie Ihre Bilder in Collagen mit vielen möglichen Anordnungen, Rahmengestaltungen und Hintergründen. (iOS 5.0+)statt 1,99 €Wandeln Sie Fotos und Videos im Nachhinein in Comic-Kunst um. Mehrere Bleistift- und Pinselstile sowie Farbeffekte stehen zur Auswahl. (iOS 8.1+)statt 2,99 €Benutzen Sie Ihr iPhone als Maus oder Trackpad und steuern Sie damit Ihren Mac oder PC über das heimische WLAN. (iOS 8.0+)statt 9,99 €Erstellen Sie Outlines, also interaktive Notizen, die Ihre Pläne, Projekte und Ideen organisieren, und synchronisieren Sie sie auf allen Geräten. (OS X 10.9+)statt 2,99 €Interaktiver 3D-Globus mit politischen und physischen Karten der ganzen Welt in einer farbenfrohen Optik und nutzerfreundlichen Oberfläche. (OS X 10.7+)statt 4,99 €Zweiter Teil des Adventures vom Neo Magazin Royale. Hilf dem erinnerungslosen Moderator Jan Böhmermann, von der einsamen Südseeinsel zu fliehen. (OS X 10.6+)statt 39,99 €Bei diesem actionreichen Rennspiel besteht die Wahl zwischen klassischen Rennautos und hochgezüchteten Serienautos. (OS X 10.9.2+)