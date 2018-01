15 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone & iPad

iOS App Store

Viele Spiele finden sich in dieser Woche vergünstigt im App Store. Darunter befinden sich unter anderem Doom & Destiny für iOS und Mac (-66%) sowie Castle of Illusion mit Mickey Maus (-50%) für Mac. Außerdem sind momentan zahlreiche iMessage-Sticker von Disney und zugehörigen Marken wie Pixar im Angebot. Nachfolgend alle interessanten Rabatte im Überblick:statt 3,49 €Hier wird die Geschichte von Rotkäppchen und dem bösen Wolf in ein Puzzle-Spiel gegossen, bei dem im Wald die verstreuten Torten eingesammelt werden müssen.(iOS 7.0+)statt 2,29 €Für ein paar Minuten zwischendurch ist dieses Puzzle-Spiel ideal. Zwischen vier und acht Holzteile müssen korrekt zu einem Quadrat angeordnet werden.(iOS 8.0+)statt 2,29 €Aktuell sind alle Sticker-Sammlungen von Disney im Preis gesenkt. Dank Disneys Übernahmen der letzten Jahre umfasst dies auch Marvel, Pixar und Star Wars.(iOS 10.0+)statt 3,49 €Hinter dieser App verbirgt sich ein ausgesprochen liebevoll umgesetztes Rollenspiel, in dem eine Gruppe von vier Nerds verrückte Abenteuer erlebt.(iOS 8.0+)statt 5,49 €In dem witzigen Adventure begleitet man den trotteligen Wissenschaftler Kelvin durch die Weltgeschichte, um die Zeitmanipulationen des Chefs zu korrigieren.(iOS 8.0+)statt 13,99 €Mickey Maus begibt sich auf der Suche nach Mini Maus, die von der bösen Hexe Mizrabel in eine verwunschene Burg verschleppt wurde.(macOS 10.8+)statt 5,49 €Das nerdige Rollenspiel gibt es auch auf den Mac. Dies hier ist der erste Teil, welcher viele witzige Anspielungen auf bekannte Rollenspiele enthält.(macOS 10.6+)statt 3,49 €In dem unterhaltsamen Geschicklichkeitsspiel muss man hüpfend über Ebenen das nächste Level freischalten und anschließend zum Portal gelangen.(macOS 10.9+)statt 12,99 €In diesem Grafikprogramm lassen sich schnell Entwürfe und perspektivische Zeichnungen anfertigen, wobei alle Element am Raster ausgerichtet werden.(macOS 10.6+)statt 10,99 €Der RSS-Reader kann Feeds direkt abonnieren sowie Cloud-Dienste wie Delicious, Feedbin, Feedly, Fever, Instapaper, NewsBlur, Pinboard und Readability nutzen.(macOS 10.10+)statt 21,99 €Im vierten Teil der Städtesimulation mit der Erweiterung Rush Hour muss mithilfe einer stimmigen Infrastruktur eine florierende Stadt erschaffen werden.(macOS 10.8 bis 10.12)statt 34,99 €Das Böse beherrscht die Welt, in welcher der Spieler als Ausführungsgehilfe des Herrschers Kyros über Leben und Tod der Untertanen entscheidet.(macOS 10.10+)