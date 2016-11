macOS 10.12.2 und iOS 10.2 in der dritten Beta

iOS 10.2

macOS 10.12.2

In rascher Folge gibt Apple neue Testversionen der kommenden Systemupdates frei. Für alle registrierten Entwickler lassen sich ab sofort macOS 10.12.2, iOS 10.2 sowie tvOS 10.1 in der dritten Beta laden. Zwischen dem jetzt veröffentlichten Build und der letzten Beta liegt nur eine Woche. Teilnehmer des öffentlichen Testprogramms sehen die Updates noch nicht in der Software-Aktualisierung, dies ist aber aller Wahrscheinlichkeit nach spätestens morgen der Fall. Im etwas fortgeschritteneren Betazyklus lässt Apple normalerweise nicht viel Zeit verstreichen, bis aktualisierte Builds von allen interessierten Teilnehmern zu laden sind.Zahlreiche Neuerungen von iOS 10.2 fielen bereits auf. So ersetzte Apple die Video- durch eine neue TV-App, außerdem steht nun wieder eine Feedback-App zur Verfügung, um Rückmeldung direkt an Apple zu senden. Besonders für indische Kunden relevant ist ein neues SOS-Feature - Apple fügt sich damit neuen indischen Gesetzen, wonach es Pflicht für Smartphone-Hersteller ist, direkte Anbindung an einen lokalen Notdienst schaffen zu müssen. Andere Verbesserungen betreffen die Kamera-App, deren Einstellungen sich nun permanent speichern lassen, zahlreiche neue Emojis, Anzeige von Stern-Bewertungen in der Musik-App sowie kleinere grafische Anpassungen.Mit der zweiten größeren Aktualisierung für das im Oktober erschienene macOS 10.12 Sierra widmet sich Apple in erster Linie Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen. Sichtbare Änderungen betreffen ausschließlich die deutlich gewachsene Auswahl an Emojis - also die gleiche Anpassung, wie sie auch in iOS 10.2 erfolgt. Insgesamt 72 neue Emojis stehen zur Verfügung, außerdem modernisierte Apple teilweise das Design der schon bestehenden Smileys. Es ist recht wahrscheinlich, dass Apple macOS 10.12.2 noch in diesem Jahr an alle Nutzer verteilt. Da Apple von Anfang an eine sehr rasche Updatefrequenz fuhr, dauert die Testphase wohl nicht sonderlich lange.