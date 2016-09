iPhone 8 wird teilweise in Israel entwickelt - neues Design & bessere Kamera zu erwarten

Seit dem vergangenen Jahr betreibt Apple eine Außenstelle in Herzliya, Israel. Dort werden einem neuen Bericht zufolge auch Teile des iPhone 8 entwickelt, welches im kommenden Jahr erscheinen soll. Ein iPhone 7s werde es offenbar nicht geben. Wie aus involvierten Kreisen berichtet wird, stattet Apple die nächste iPhone-Generation mit einer verbesserten Kamera aus. In welchen Details die Kamera besser sein wird, lässt der Bericht allerdings offen.Das Design der kommenden iPhone-Generation soll sich laut den Quellen deutlich von iPhone 7 und 6s unterscheiden. Gerüchten zufolge wird das iPhone 8 möglicherweise ein Gehäuse aus Glas besitzen, bei dem das Display bis in die Kante hineinreicht. Solche Details wollte man in Israel jedoch nicht kommentieren. Ebenfalls zugeknöpft zeigten sich die Mitarbeiter bezüglich der Forschung.Welche Komponenten Apple in Herzliya entwickeln lässt, ist unklar. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, dass es etwas mit Hardware-seitiger Überprüfung zu tun habe. Neben den schätzungsweise 600 Mitarbeitern in Herzliya beschäftigt Apple auch noch ungefähr 200 Mitarbeiter in Haifa.Alle Mitarbeiter stammen dabei hauptsächlich aus drei Übernahmen. So hatte Apple 2012 den Flash-Speicher-Spezialisten Anobis übernommen, 2013 den 3D-Sensor-Spezialisten PrimeSense und im vergangenen Jahr den Kamera-Sensor-Spezialisten LinX. Es ist denkbar, dass die Entwicklungen für das iPhone 8 im Zusammenhang mit den drei übernommenen Unternehmen steht.