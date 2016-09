iPhone 7: iOS-Fehler deaktiviert Kopfhörer teilweise nach 5 Minuten

Ein Fehler in iOS 10 sorgt bei einigen iPhone 7 und 7 Plus dafür, dass angeschlossene Kopfhörer nach ungefähr fünf Minuten deaktiviert werden. Das Problem lässt sich nicht sicher reproduzieren, tritt aber vor allem dann auf, wenn die Musikwiedergabe längere Zeit pausiert wird. Betroffen sollen sowohl Kopfhörer sein, die direkt über Lightning angeschlossen sind, als auch klassische Kopfhörer, die über den Klinke-Lightning-Adapter mit dem iPhone verbunden sind.In beiden Fällen kommt es demnach vor, dass iOS den Kopfhörer vollständig vom System abtrennt, sodass der Nutzer über die Steuerung des Kopfhörers weder die Musikwiedergabe reaktivieren noch Anrufe entgegen nehmen kann. Apple hat den Fehler bereits bestätigt und will diesen mit einem der kommenden Updates beheben.So handelt es sich also offenbar nicht um ein Hardware-Problem des Lightning-Anschlusses, sondern um ein Systemproblem im Umgang mit Lightning-Zubehör. Details zu dem Problem wollte Apple gegenüber Medienvertreter nicht kommentieren.Bis zur Behebung des Problems gibt es aber zum Glück einen Umweg, um die Kopfhörer wieder zu reaktivieren. Demnach reicht es einfach aus, die Kopfhörer vom Lightning-Anschluss abzuziehen und wieder an das Gerät anzustecken. Das Gerät erkennt daraufhin die Kopfhörer wieder und reaktiviert diese.