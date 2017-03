Nach mehreren Monaten ohne neue Produkte meldete sich Apple am gestrigen Dienstag mit einer Pressemitteilung und mehreren Produktaktualisierungen wie dem roten iPhone 7 zurück. Zudem gab es neue Farben bei den Armbändern der Apple Watch. Doch nicht nur die Apple Watch ist jetzt in frischen Frühlingsfarben erhältlich.Auch bei den Hüllen für das iPhone 7 hat Apple kräftig nachgelegt. So sind die Silikonhüllen in den neuen Farben Himmelblau, Kiesel und Kamelie verfügbar. Bei den Lederhüllen sind die Farben Taupe, Beere und Saphir hinzugekommen.Bei den Verkaufspreisen hat sich hingegen nichts geändert. So beginnen die Silikonhüllen bei 39 Euro für das 4,7-Zoll-Modell und 45 Euro für die Plus-Variante. Die Lederhüllen schlagen mit 55 Euro und 59 Euro zu Buche.Weiterführende Links: