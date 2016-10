iOS 10.0.3 ist erschienen - für iPhone 7

Sicherheitsproblem mit Backups bleibt

In der Software-Aktualisierung des iPhone7 ist ein Update aufgetaucht - ab sofort kann iOS 10.0.3 geladen werden. Anders als die Versionsnummer suggeriert handelt es sich dabei um das zweite Update von iOS 10, denn die erste Version trug bereits Versionsnummer 10.0.1. Allerdings richtet sich iOS 10.0.3 ausschließlich an Besitzer eines iPhone 7 - für alle anderen Baureihen von iPhone und iPad steht kein Update zur Verfügung. Der Updatebeschreibung zufolge nahm sich Apple eines Problems an, das bei manchen Mobilfunkanbietern zur ständigen Aussetzern der Verbindung führte. Weitere Verbesserungen dokumentiert Apple nicht. Da vor allem Nutzer des US-Telekommunikationsanbieters Verizon betroffen waren, ist hierzulande aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mit Verbesserungen zu rechnen. Etwas enttäuschend ist, dass Apple somit weiterhin keine Lösung für die Sicherheitsprobleme mit lokal angelegten Backups bietet.Vor wenigen Wochen bereits sorgten Meldungen für Aufsehen, dass Apple die Verschlüsselung von iOS-Backups massiv herabgesetzt hatte. Während iCloud-Backups laut Apple nicht betroffen sind, habe es sich bei der Umstellung der iTunes-Backups tatsächlich um einen Fehler gehandelt, so eine offizielle Stellungnahme. Um Faktor 40 einfacher ist die Entschlüsselung eines lokal angelegten Backups geworden, wie Sicherheitsforscher ermittelten. So dokumentierte Elcomsoft, dass sich sechs Millionen Passwörter pro Sekunde ausprobieren lassen, zuvor waren es aufgrund komplexerer Algorithmen nur rund 150.000. Laut Elcomsoft lag die Chance, ein Passwort in überschaubarer Zeit zu knacken, bei 90 Prozent. Apples Lösungsvorschlag lautet, auf dem Mac ein besonders sicheres Passwort zu verwenden, sodass Angreifer keinen Zugriff auf die weniger wirkungsvoll verschlüsselten Backups erlangen können. Betroffen sind ausschließlich via iTunes angelegte Backups - wer auf iCloud-Backups setzt, kann sich laut Apple weiterhin auf sichere Verschlüsselung verlassen.