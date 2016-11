iHealth Gluco+ misst unkompliziert Blutzucker und überträgt Werte an iOS HealthKit

Zum Welt-Diabetes-Tag hat iHealth eine verbesserte Version seines Bluetooth-fähigen Blutzuckermessgerätes vorgestellt. Gluco+ erlaubt Diabetikern eine einfachere Überwachung des Blutzuckerspiegels. So müssen hierfür nicht mehr codierte Teststreifen zum Einsatz kommen. Bei den neuen Code-freien EGS-2003 Teststreifen muss lediglich der QR-Code auf der kleinen Dose gescannt werden. Das Gerät kalibriert dann automatisch die Streifen, was dem Patienten damit Zeit spart. Darüber hinaus ist das integrierte Display zur Darstellung von Messwerten bei Gluco+ heller und lässt sich dadurch leichter ablesen.Gluco+ zeichnet sich wie der Vorgänger aber vor allem durch die Unterstützung von iOS HealthKit aus. Über das nun integrierte Bluetooth 4.0 kann das Gerät die Messwerte effizienter an iPhone und iPad übertragen, welche die Messergebnisse sammeln und dem Nutzer über die Health-App in übersichtlichen Statistiken zur Verfügung stellen. Der integrierte Akku ermöglicht dadurch eine Laufzeit von einem Monat, muss im Vergleich zum Vorgänger also deutlich seltener über das USB-Kabel aufgeladen werden.Nach wie vor notwendig ist allerdings die Blutentnahme mithilfe einer Lanzette und der anschließenden Übertragung des Bluttropfens auf den Teststreifen. Einen Sensor zur Bestimmung des Blutzuckerspiegels ohne Blutentnahme bietet Gluco+ also nicht. Dafür beläuft sich die unverbindliche Preisempfehlung von iHealth Gluco+ auf nur 69,95 Euro.Hierbei handelt es sich um ein StarterKit, dem eine Stechhilfe mit jeweils zehn Lanzetten und Teststreifen beiliegt. iHealth Gluco+ soll im kommenden Monat ausgeliefert werden und ist daher aktuell auch noch nicht bei Amazon gelistet Die Einrichtung des Gerätes erfolgt nach wie vor über die iPhone-App Gluco-Smart , welche kostenlos im App Store heruntergeladen werden kann. Die App bietet unter anderem Anbindung an die Apple Watch und erlaubt auch die manueller Eingabe von Blutzuckerwerten für ein vollständiges Gesamtbild.