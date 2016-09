Xiaomi stellt Mi 5S vor - und das Mi 5S Plus mit Dual-Kamera

Der Smartphone-Hersteller Xiaomi ist bekannt für sein Apple-inspiriertes Design von Android-Smartphones, dass selbst beim Produktnamen anzutreffen ist. Entsprechend hat das Unternehmen nach dem Mi 5 im Frühjahr nun das Mi 5S vorgestellt, um nach den Akku-Problemen von Samsung wieder Marktanteile auf dem chinesischen Heimatmarkt zurückzugewinnen. Ob Xiaomi aber auch die Konkurrenten Huawei und Oppo von den vordersten Plätzen verdrängen kann?Dafür fehlt dem Mi 5S eine gewisse Eigenständigkeit. Schon allein die technischen Details wie ein 2+2-Kern-Prozessor, das drucksensitive Display oder die Dual-Kamera des Mi 5S Plus erinnern an Apples iPhone-Modelle. Auch der NFC-Chip für bargeldloses Zahlen sowie der Fingerabdrucksensor sind angesichts der Konkurrenz nicht überraschend.Was am Ende tatsächlich für das Mi 5S und 5S Plus sprechen soll, ist der Preis von 1.999 Yuan (≈267,41€) bzw. 2.299 Yuan (≈307,54€). Das ist deutlich niedriger als die 5.388 Yuan (≈720,76€) bzw. 7.188 Yuan (≈961,55€) für iPhone 7 und iPhone 7 Plus. Damit könnte Xiaomi durchaus Erfolg haben, denn nach Ansicht von Marktforschern ist der hohe Preis des iPhone 7 einer der Gründe für die verhaltene Nachfrage in China.Doch Xiaomi will es laut Live-Ticker nicht beim Preis belassen und innerhalb eines Jahres 100 Stores in China eröffnen. Damit tritt Xiaomi auch hier in die Fußstapfen von Apple, doch bietet Xiaomi mittlerweile auch eine deutlich breitere Produktpalette. So führt das Unternehmen neben Smartphone, Tablet, Set-Top-Box, Kopfhörer und Fitnessarmband unter anderem auch Fernseher, Lautsprecher, Luftbefeuchter, Karaoke-System, Wasserkocher, Flugdrohnen, VR-Brillen und Stand-Scooter in der Produktpalette.