Welche iPhone-7-Modelle gibt es in welchen Apple Stores?

Nachdem die Vorräte an iPhone 7 und iPhone 7 Plus beim offiziellen Marktstart letzten Freitag derart durch die Vorbestellungen aufgebraucht waren, dass kaum Modelle in den Stores vor Ort zu finden waren, trudeln langsam immer mehr Ausführungen auch in den vierzehn deutschen und vier Schweizer Apple Stores ein. Doch längst nicht jede Variante ist überall verfügbar.So gibt es zwar die Variante iPhone 7 in Gold mit 4,7’’-Display und 128 GB in allen Stores, aber die Ausführung iPhone 7 Plus in Mattschwarz mit 32 GB nur in Düsseldorf, Frankfurt, München, Dresden, Berlin und Hamburg. Bei so gut wie jeder Variante sind es andere Kombinationen der Verfügbarkeit.Einen guten Überblick bietet die Seite iStockNow ( ). Diese umfasst eine Weltkarte, auf der global alle Apple Stores eingezeichnet sind. Im Kopfbereich lässt sich das genaue Modell (Größe, Farbe, Speicher) spezifizieren, worauf jeder Store der Welt mit Grün (vorrätig) oder Rot (nicht vorrätig) markiert wird. Die Seite ist also auch für alle anderen Staaten mit Apple Stores interessant. Bei unseren Stichproben waren alle Daten korrekt und aktuell. Kleiner Hinweis: Die Auswahlmöglichkeit für den Mobilfunkanbieter ist für die USA optimiert - deutschsprachige Nutzer müssen hier auf »Operators (All)« gehen.Generell lässt sich sagen, dass das iPhone 7 deutlich häufiger vor Ort zu haben ist als das iPhone 7 Plus. Die mittlere Speicherausstattung von 128 GB trifft man eher an als die Alternativen 32 GB oder 256 GB. Diamantschwarz ist in allen Varianten komplett vergriffen. Beim Marktstart gab es noch gar keine Plus-Modelle vor Ort, die Lieferzeiten bei Vorbestellungen erhöhte sich zusehends angesichts der unerwartet hohen Nachfrage. Wegen der geringen Verfügbarkeit vor Ort blieben diesmal auch die obligatorischen Warteschlangen vor den Apple Stores beim iPhone-Start weitgehend aus. Das iPhone 7 ist das erste Modell, bei dem die Plus-Variante stärkere Nachfrage generieren konnte als die Standardgröße - das dürfte wahrscheinlich hauptsächlich an der Dualkamera des 7 Plus liegen.Weiterführende Links: