Verkaufsstart der Apple Watch Nike+

Nike-Armband

Zifferblätter und Nike-App

Ausführungen

Gehäuse Spacegrau, Armband Schwarz/Volt

Gehäuse Spacegrau, Armband Schwarz/Coolgrau

Gehäuse Silber, Armband Flachsilber/Volt

Gehäuse Silber, Armband Flachsilber/Weiß

Nicht nur in der Mac-Sparte enthält Apples Produktportfolio seit heute neue Produkte; im Windschatten fand auch der Marktstart der Apple Watch Nike+ statt, einer speziellen Version der im vergangenen Monat präsentierten Apple Watch Series 2 (Store: ). Sie ist in Kooperation mit Sportartikelhersteller Nike entstanden und soll speziell auf die Bedürfnisse von Fitness-Begeisterten eingehen.Der Hauptunterschied zu anderen Apple Watches der Series 2 ist das Armband. In den Nike-Farben Schwarz, Silber und Gelb (»Volt«) gehalten, zeichnet es sich durch zahlreiche Löcher aus, die das Accessoir atmungsaktiver machen sollen als die üblichen Sport-, Nylon-, Leder- oder Edelstahl-Armbänder. Außerdem besteht das Nike-Armband - ebenso wie die Sport-Variante von Apple - aus dem leichtem Fluorelastomer, was das Gewicht für Jogger besonders gering gestalten soll.Die Technologie der Watch selbst gleicht dabei derjenigen der normalen Apple Watch Series 2. Nur enthält die Nike+ zusätzliche, speziell für Nike designten Zifferblätter, die in anderen Apple Watches nicht zur Verfügung stehen. Damit folgt sie dem Weg, den die Apple Watch Hermès im vorigen Jahr vorgegeben hatte.Schließlich umfasst das Angebot der Nike+ auch die auf diesen Uhren vorinstallierte »Nike+ Run Club App«. Sie enthält »unzählige Expertentipps« und Verbindung zu »Millionen von Läufern«. Die App gibt einen Überblick über die getrackten Jogging-Daten und verschickt Erinnerungen, die auf den geteilten Aktivitäten von Kontakten, dem aktuellen Wetter oder deinem eigenen Verlauf basieren.Die Apple Watch Nike+ gibt es nur im Aluminium-Gehäuse. Dafür stehen die beiden üblichen Größen 38 mm oder 42 mm bei allen Versionen zur Auswahl. Die Kosten belaufen sich auf 419 Euro, bzw. 449 Euro und sind damit genauso hoch wie bei anderen Ausführungen der Apple Watch Series 2. Es gibt nur vier konkrete Kombinationen von Gehäusefarbe und Armband nämlich:Weiterführende Links: