Überblick: Die aktuellen Lieferzeiten von Mac, iPhone und Apple Watch

iPhone 7 und iPhone 7 Plus

Die neue Apple Watch Series 2

Das Mac-Portfolio

Apple ist bekannt dafür, dass neu eingeführte Produkte meist nur mit längerer Lieferzeit zu haben sind. In den Foren wird regelmäßig darüber spekuliert, ob es sich dabei um künstliche Verknappung handelt, ob Apple tatsächlich regelmäßig von zu hoher Nachfrage überrascht ist oder ob Apples Zulieferer einfach jedes Mal aufs Neue von der Nachfrage überfordert werden. Ein Blick auf die aktuellen Lieferzeiten zeigt, dass bei Bestellung der jüngst aktualisierten Geräte erneut einiges an Geduld erforderlich ist. MacTechNews fasst zusammen, mit welchen Wartezeiten man rechnen muss.(Zum Store: Beim neuen iPhone 7 Plus hängt es in erster Linie von der Farbe ab, wie viel Zeit zwischen Bestellung und Auslieferung vergeht. Die Farbvarianten Schwarz, Silber, Gold und Roségold weisen allesamt eine Lieferprognose von drei bis vier Wochen auf. Wer sich hingegen für die hochglänzende Version in Jet Black (zu deutsch "Diamantschwarz") entscheidet, muss ganze sechs bis acht Wochen auf sein iPhone 7 Plus warten. Weniger Lieferschwierigkeiten gibt es hingegen beim iPhone 7 mit 4,7"-Display. Drei bis fünf Wochen vergehen bei der Wahl von Diamantschwarz, wohingegen die anderen Gehäusefarben Ende Oktober bis Anfang November an die Kunden gebracht werden können. In der Variante mit 32 GB Speicherkapazität spricht Apple offiziell von "zwei bis drei Wochen". Keine Lieferschwierigkeiten gibt es bei den großen Brüdern des iPhones, nämlich den iPad-Modellen.(Zum Store: Auch bei der Apple Watch sollte man sich nicht darauf einstellen, kurzfristig beliefert zu werden. Wenn es das Modell mit Aluminium oder Edelstahlgehäuse sein soll, dann vergehen zwischen drei und vier Wochen bis zum Versand. Das gewählte Armband macht dabei keinen Unterschied, auch die beiden angebotenen Displaygrößen sind gleich gut bzw. schlecht lieferbar. Am schnellsten klappt die Lieferung, wenn zur Apple Watch Edition gegriffen wird, die schon innerhalb von zwei bis drei Wochen zu haben ist - zu Preisen 1449 Euro. Erst Ende Oktober bestellen lässt sich die Apple Watch Nike+. Die Apple Watch Series 1 ist kurzfristig zu haben.(Zum Store: Keinerlei Lieferschwierigkeiten hat Apple im gesamten Mac-Sortiment. Die Basismodelle weisen sofortige Verfügbarkeit auf, lediglich bei konfigurierten Geräten steigt die Lieferzeiten auf wenige Tage bis eine Woche. Angesichts den bevorstehenden Aktualisierungen kann momentan aber nur davon abgeraten werden, jetzt einen Mac zu kaufen. Bis Ende des Monats erscheint aller Wahrscheinlichkeit nach ein neues MacBook Pro, auch bei iMac und MacBook Air sind Aktualisierungen recht wahrscheinlich. Lediglich das im Frühjahr überarbeitete MacBook wird wohl noch einige Monate unverändert angeboten. Beim Mac Pro erübrigt sich hingegen fast jeder Kommentar.