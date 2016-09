Test beyerdynamic Astell&Kern AK T8iE – In-Ear Kopfhörer der Luxusklasse

Kompakt

Marke beyerdynamic Bezeichnung AK T8iE Art High End In-Ohr Kopfhörer Empf. Preis (€) 990 Verfügbarkeit September

Langjährige Rewind-Leser wissen, dass ich nicht gerade ein großer Fan von In-Ohr-Kopfhörern bin. Wenn sich jedoch eine Gelegenheit wie diese ergibt, kann ich nicht widerstehen.Nach dem neuen und deutlich verbesserten Bügelkopfhörer beyerdynamic T 1 (siehe Test in Rewind 499 ) bringt der Heilbronner Kopfhörerspezialist nun auch einen In-Ohr-Hörer mit Referenzanspruch in den Handel. Der in Zusammenarbeit mit Astell&Kern – einem koreanischen Hersteller für High-End-Mobilplayer – entwickelte In-Ear namens AK T8iE wendet sich speziell an Vielreisende, die auch unterwegs nur allerbeste Klangqualität verlangen, sich aber nicht mit vergleichsweise klobigen Bügelkopfhörern herumschleppen wollen.Um diesen Wunsch befriedigen zu können, war ein nicht unerheblicher Aufwand erforderlich, was den Preis des AK T8iE allerdings auch in – für In-Ears – schwindelerregende Höhen treibt. Satte 990 Euro kosten diese Edel-Ohrknöpfe, also genau so viel wie das Bügelkopfhörer Referenzmodel T 1 aus gleichem Hause. Auch wenn es sich dabei um vollkommen verschiedene Konzepte handelt, drängt sich ein direkter Vergleich damit förmlich auf.Gelingt es dem AK T8iE tatsächlich, der frisch gekürten Rewind-Referenz unter den Bügelkopfhörern Paroli zu bieten? Und können die kleinen Ohrstöpsel auch jemanden wie mich, der eigentlich nicht auf In-Ears steht, in Sachen Tragekomfort überzeugen? Lesen Sie hier meinen ausführlichen Erfahrungsbericht dazu.