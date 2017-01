Starke iPhone-8-Verkaufszahlen erwartet - mögliche Lieferengpässe

Warten auf das iPhone 8

Lieferengpässe des iPhone 8?

Im September letzten Jahres wurde das iPhone 7 von Apple als große Innovation gefeiert. Man implementierte zahlreiche neue Funktionen, wie zum Beispiel die zweite rückwärtige Kamera in der großen Plus-Variante des Gerätes. Auch ist das iPhone 7 das erste Smartphone aus Cupertino, welches wasserdicht ist und über Stereo-Lautsprecher verfügt. All diese Neuerungen konnten die Fachpresse überzeugen und so bekam das Mobiltelefon sehr gute Bewertungen. Trotzdem sollen einer neuen Analyse von Morgan Stanley zufolge die Verkaufszahlen des Gerätes im laufenden Jahr nicht signifikant steigen. Allerdings gibt die Investmentbank einen plausiblen Grund für diesen Umstand an.Laut Morgan Stanley sollen die seit einiger Zeit in den Medien verbreiteten Gerüchte über das im September erscheinende iPhone 8 zu einer Zurückhaltung bei potentiellen iPhone-Käufern führen. So würden Nutzer eines iPhone 6 nicht wie erwartet auf ein iPhone 7 aufsteigen, sondern den Kauf bis nach der Vorstellung des iPhone 8 im Herbst dieses Jahres aufschieben. Auch Verlängerungen von auslaufenden Verträgen werden dem Bericht zufolge von Anwendern in den Herbst verlegt. Aus diesem Grund erwarte man für das iPhone 7 in diesem Jahr eher schwächere Absatzzahlen. Wie genau diese für die iPhone-7-Verkäufe aussehen werden, wird Apple auf den Quartalskonferenzen bekannt geben.Da viele Kunden dann auf das iPhone 8 setzen werden, erwartet Morgan Stanley starke Verkaufszahlen des Gerätes. So geht man in dem Bericht von einem Wachstum von 20 Prozent gegenüber den Absatzzahlen des iPhone 6s aus, was bei den Verkaufszahlen der Geräte mehrere Millionen Einheiten ausmachen würde. Da das iPhone 8 auf einen OLED-Bildschirm setzen soll, gehen Experten davon aus, dass Hersteller dieser Displays Apples hohe Nachfrage nicht bedienen können. Somit werde es bei dem nächsten iPhone zu erheblichen Verzögerungen in der Auslieferung kommen. Zwar bauen verschiedene Hersteller derzeit OLED-Produktionsanlagen, diese werden aber erst im kommenden Jahr einsatzbereit sein.Allgemein wird für das nächste Apple-Smartphone ein großer Schritt von Cupertino erwartet. Neben einem komplett neuen Gehäuse mit einer Rückseite aus Glas und einem Rahmen aus Edelstahl, geht man von einem nach außen gebogenen OLED-Bildschirm aus. Weiter werde das Smartphone eine Möglichkeit zum kabellosem Laden erhalten, zudem entferne man die breiten Streifen um den Bildschirm und integriere den Touch-ID-Sensor in das Display.