Sonderangebot: NAS-System von Western Digital mit 4 TB Kapazität

NAS-System

Preisaktion

Privatleute oder kleine Unternehmen, die für sich eine günstige Server-Lösung benötigen, könnten heute bei Cyberport fündig werden. Denn im Rahmen des heutigen CyberSale bietet die Plattform das NAS-System My Cloud DL2100 von Western Digital mit 4 TB um 16 Prozent reduziert an (Store: ). Damit landet der Preis bei 299 Euro statt der sonst üblichen 359 Euro.Der Netzwerkspeicher umfasst zwei Festplattenschächte mit je einer 2 TB Red-Festplatte. Als Prozessor dient ein Intel Atom C2350 Dual Core, der DDR3-Arbeitsspeicher umfasst 1 GB. Die gespeicherten Daten werden mit 256 AES-Laufwerksverschlüsselung gesichert, Ausfallzeiten sollen durch individuell einstellbare RAID-Konfigurationen verhindert werden. Als Leistungsdaten gibt Western Digital 115 MB/s als Lese- und 101 MB/s als Schreibgeschwindigkeit an. An Anschlüssen enthält die Datenschleuder 2 Gigabit-Ethernet-Stecker, 2 Gleichstromeingänge und je einen USB-3.0-Anschluss an der Vorder- und Rückseite.Die Preisaktion auf Cyberport ist zeitlich und mengenmäßig limitiert. Nur 80 Exemplare des NAS-Systems sind verfügbar und die Aktion endet spätestens morgen früh um 9 Uhr. Wer sich für den Kauf entscheidet, sieht im Warenkorb zunächst den Originalpreis von 359 Euro. In der Ansicht weiter unten werden die 60 Euro Rabattgutschein abgezogen, was zu dem Endpreis von 299 Euro führt.Weiterführende Links: