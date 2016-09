Seit heute App-Werbung im App Store

100 Dollar Startguthaben

Funktionsweise und Datenschutz

Momentan nur im App Store der USA ist eine neue Funktion aktiviert worden, mit der Entwickler ihre Apps anpreisen können. War es zu Zeiten von iAd bereits möglich, Anzeigen in iAd-Apps zu schalten, so betrifft die neue Funktion nun die Suche des App Stores an sich. Die als "Search Ads" bezeichnete Werbefunktion lässt den Entwickler einen Maximalbetrag auswählen, den er pro Klick auf die Anzeige zu zahlen bereit ist. Bieten mehrere Hersteller auf denselben Suchbegriff, so gewinnt das höchste Gebot. Die bezahlten Suchergebnisse markiert Apple mit dem Zusatz "Ad" und hinterlegt sie farbig. Auf diese Weise ist für den Nutzer genau zu erkennen, welche angezeigten Apps aufgrund der normalen Suche erscheinen und welche als Werbung gelten.Um Entwickler anzuhalten, die neuen Search Ads zumindest einmal auszuprobieren, gibt es am Anfang einen Gutschein in Höhe von 100 Dollar. Da laut Apple 65 Prozent aller App-Käufe nicht über Feature-Seiten, sondern direkt nach Eingaben von Suchbegriffen erfolgen, ist die Funktion durchaus interessant - sowohl für Apple als zusätzliche Umsatzquelle, als auch für Entwickler, die damit zumindest etwas mehr Sichtbarkeit erreichen können.Apple achtete darauf, die Schaltung von Search Ads einfach für den Anbieter zu gestalten. Zusätzliche Werbegrafiken sind nicht erforderlich, die Darstellung orientiert sich an den ohnehin schon hinterlegten Bildern und Metadaten einer App. Beim Anlegen schlägt Apple die wichtigsten Suchbegriffe vor, die bislang auf die App verweisen. Anschließend ist nur noch das Gebot pro Klick auszuwählen, ein Mindestbudget gibt Apple nicht vor. Zusätzliche Optionen betreffen Aussteuerung nach Geschlecht, Altersgruppen oder geografischen Regionen. Apple betont, dass es kein User-Tracking gibt, keine Daten ausgetauscht werden und Anbieter daher weiterhin nicht erfahren, welcher Besucher des App Stores die App erworben hat. Natürlich lassen sich auch nur Apps im App Store bewerben und keine Inhalte außerhalb des Dienstes.