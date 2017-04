Schnelles Update: Apple gibt iOS 10.3.1 heraus

iOS 10.3

Seit wenigen Minuten steht das iOS-Update auf Version 10.3.1 allen Besitzern von aktuellen iPhones, iPads und iPod touch zur Verfügung. Die Aktualisierung folgt lediglich eine Woche nach der Freigabe des großen Updates iOS 10.3.iOS 10.3.1 wird allen kompatiblen Modellen in der Einstellungen-App als Systemaktualisierung angezeigt. Zu den kompatiblen Modellen gehören übrigens weiterhin iPhone 5, 5c und iPad 4. Diese sind die letzten unterstützten iOS-Geräte mit 32-Bit-Chip und es gab bereits erste Hinweise darauf, dass Apple sie bei künftigen Updates nicht mehr berücksichtigen könnte.Die Update-Beschreibung für iOS 10.3.1 liest sich sehr spartanisch: Es ist lediglich vage von Fehlerbehebungen und einer Verbesserung der Sicherheit die Rede. Konkret ging es unter anderem um eine WLAN-Schwachstelle, die von Googles Sicherheitsteam »Project Zero« aufgespürt wurde.Aufgrund des kurzen zeitlichen Abstandes zum großen Release vor einer Woche waren sichtbare Funktionsneuerungen aber auch nicht zu erwarten. Da Apple bereits letzten Dienstag die ersten Testversionen von iOS 10.3.2 an Entwickler und kurz danach auch an öffentliche Betatester verteilte, muss Apple schon zu diesem Zeitpunkt gewusst haben, dass ein sehr rasches Bugfix-Update 10.3.1 vonnöten wäre.Das erst eine Woche alte große iOS-Update brachte das auf der WWDC 2016 angekündigte neue Dateisystem APFS (Apple File System) auf iPhone, iPad und iPod touch. Dieses ermöglicht unter anderem Kopieren ohne Verzögerungen, flexible Partitionen und Snapshots als Backup-Funktion. Eine genauere Betrachtung des neuen Dateisystem haben wir in diesem Artikel vorgenommen.Weiterhin kam die Funktion »meine AirPods suchen« auf das iPhone, welches die Funktionalität einer früheren Drittanbieter-App nativ ins System integriert. Das CarPlay-Interface bei der Kopplung des Gerätes mit dem Bordcomputer eines Kraftfahrzeugs besitzt nun eine praktische Schnellwechsel-Funktion für die zuletzt verwendeten Apps. Weitere kleinere Änderungen betreffen 3D-Touch-Vorschau in der Wetter-App, verringerte Bewegungen in Safari, Cricket-Ergebnisse für Siri und ein Widget für die Podcast-App.