Samsungs Gear-S-Smartwatches unterstützen jetzt auch iOS

Bisher war sie auf dem iPhone mehr oder weniger konkurrenzlos, jetzt wendet sich das Blatt für die Apple Watch. Samsung ermöglicht es ab sofort, die Smartwatches des Unternehmens mit Apple-Produkten zu verwenden. Realisiert wird dies mit einer App Namens "Samsung Gear S", die man ganz bequem im iOS App Store herunterladen kann.Ist man erst einmal im Apple-Kosmos, so liegt bei einem möglichen Kauf einer intelligenten Uhr auch der Griff zum Produkt aus Cupertino nahe. Dass man jetzt auch zu den Samsung-Gear-Geräten greifen kann, könnte aber Apples Entwicklung der Apple Watch 3 beschleunigen und intensivieren.Die verschiedenen Versionen der Samsung Gear S3 haben alle einen 1-Gigahertz-Prozessor verbaut, dazu kommen vier Gigabyte Speicher und 768 Megabyte Arbeitsspeicher. An Funkstandards werden WLAN, Bluetooth und NFC verbaut. Insgesamt liegt die Technik also in etwa auf demselben Niveau wie die Apple Watch Series 2. Markant an der Samsung Gear S3 ist allerdings nicht die Technik, sondern eher der runde 1,3 Zoll große Bildschirm. Dieser besitzt eine Pixeldichte von 278 ppi und basiert auf Samsungs AMOLED-Technik.Angeboten wird die Samsung Gear S3 für 377,00 Euro bei verschiedenen Elektronik-Fachmärkten, aber auch online zum Beispiel bei Amazon . Das Gerät läuft wie die meisten anderen Smartwatches mit Android, sondern mit Samsungs eigenem Betriebssystem Tizen OS. Die Uhr lässt sich in zwei Versionen erwerben: Eine Business-Version mit schlichtem Lederarmband und silbernem Edelstahl-Gehäuse und eine sportlichere Variante mit schwarzem Gehäuse aus Edelstahl in Verbindung mit einem schwarzen Armband aus Silikon.Die "Samsung Gear S"-App lässt sich kostenlos im iOS App Store herunterladen und benötigt iOS 9.0 oder neuer. Zudem sollte freier Speicher in Höhe von 61,7 MB zur Verfügung stehen. Über die App lassen sich dann Benachrichtigungen auf der Uhr anzeigen, der Puls über den in der Uhr integrierten Sensor erfassen und die Bewegungsaktivitäten des Trägers erfassen.Weiterführende Links: