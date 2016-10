Samsung Galaxy Note 7: Weitere Feuer - Produktion gestoppt

Wir berichteten bereits letzte Woche über ein brennendes Samsung Galaxy Note 7 in einem Flugzeug. Die Maschine wurde evakuiert und so ließ sich größerer Schaden verhindern. Jetzt gibt es aus den USA neue Berichte über Geräte, die Feuer fingen. Auch bei diesen Samsung-Phablets soll es sich um bereits ausgetauschte Geräte handeln.Ein besonders brisanter Fall ist der von Anny Zuis, einer Galaxy-Note-7-Besitzerin im Alter von 13 Jahren. Bei ihr fing das Gerät in der Hand an zu brennen. Glücklicherweise soll sich das Mädchen nur leichte Verbrennungen zugezogen haben.Laut Kaufbeleg und Austauschnachweis, die der Vater der Betroffenen dem Nachrichtenportal ABC vorlegte, handelt es sich bei dem defekten Gerät bereits um ein Samsung-Galaxy-Note-7-Austauschgerät, welches bereits am 21. September gewechselt worden ist.Sollten sich die Zwischenfälle mit Galaxy-Note-7-Austauschgeräten weiter häufen, wird Samsung einen offiziellen Rückruf starten müssen, da man bei den Austauschgeräten wohl nur einen von mehreren potentiellen Fehlern gefunden beziehungsweise gelöst hat. Bisher hatte sich Samsung gegen einen offiziellen Rückruf und für ein freiwilliges Austauschprogramm entschieden.Laut der Nachrichtenagentur Yonhap hat Samsung nun die Produktion der Galaxy-Note-7-Geräte eingestellt. Dieser Schritt sei in Zusammenarbeit mit den Behörden der USA und China erfolgt. Was nun mit bereits ausgelieferten Geräten und deren Austauschgeräten passiert, bleibt zunächst unklar.Weiterführende Links: