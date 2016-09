Praxistest: Canon Maxify MB2050 Office-Multifunktionsdrucker

Einleitung Canon Maxify MB2050

Kompakt

Marke Canon Bezeichnung Maxify MB2050 Art SoHo-Multifunktionsdrucker Empf. Preis (€) 169 Verfügbarkeit sofort

Ganz ohne einen Drucker kommt man auch anno 2014 meistens nicht aus.

Alle Drucker der neuen Canon Maxify Serie

Das papierlose Büro ist eine schon recht alte Vision von einer besseren Zukunft, in der Korrespondenz nur noch auf elektronischem Wege stattfindet. Zwar wäre es technisch mittlerweile problemlos möglich, auf ausgedruckte Informationen gänzlich zu verzichten, aber die Praxis sieht leider anders aus.Und für bereits vorhandenes Papier sind auch Scanner nach wie vor nicht ganz ausgestorben.Solange wir noch gezwungen sind, hin und wieder Ausdrucke zu machen oder Dokumente zu scannen, stellt sich die Frage nach dem idealen Drucker für die jeweilige Anwendung. Canon hat in der Vergangenheit vor allem zwei Zielgruppen bestens bedient: Privat-Verbraucher und mittlere bis große Unternehmenskunden. Der sogenannte SoHo-Bereich (Small Office / Home Office) blieb dabei etwas außen vor. Zwar kann man auch mit Canon Druckern wie denen der PIXMA-Serie im kleinen Geschäftsumfang arbeiten, doch deren Funktionen sind eher auf Privatanwender zugeschnitten. Genau das will Canon jetzt mit der neuen Maxify-Serie ändern, die ich kürzlich in Rewind Ausgabe 447 vorgestellt habe. Für einen Test habe ich den kleinsten Maxify-Drucker mit integriertem Scanner, das Modell MB2050 geordert. Ob und wie gut es Canon gelungen ist, diesen lukrativen Markt der „Kleinunternehmer“ zu bedienen, lesen Sie auf den folgenden Seiten.