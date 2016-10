PlayStation-Spiele auf iOS: Sony will 5 Titel aufs iPhone bringen

Sonys Öffnung steht bevor

Japan im Visier

Im ewigen Wettstreit der großen Spielekonsolen-Hersteller Sony (PlayStation) und Nintendo (Wii) verlagert sich das Schlachtfeld zunehmend in Smartphone-Gefilde. Lange Zeit haben beide Konzerne den Schritt auf iOS und Android gescheut, weil die Mobilgeräte als Konkurrenten zu den althergebrachten Konsolen wahrgenommen wurden. Mit Miitomo streckte Nintendo vor einem halben Jahr die Fühler in Richtung iPhone aus. Mit Pokémon Go und dem in wenigen Wochen erscheinenden iOS-Titel »Super Mario Run« vollzieht der Konzern endgültig diesen Schritt.Auch bei Sony scheinen die Bedenken zunehmend zu schwinden. Schon kurz nach der Miitomo-Veröffetlichung küdigte der Konzern nebulös PlayStation-Spiele für iOS an. Jetzt hat der japanische Hersteller CNBC zufolge konkretere Pläne genannt. Ihnen zufolge sollen in den kommenden achtzehn Monaten - mit der Deadline März 2018 - nicht weniger als fünf Spiele für iOS und Android aufbereitet werden. Wie bereits berichtet, soll die eigens dafür gegründete Tochterfirma ForwardWorks für die Spieleportierungen verantwortlich sein. Keine Informationen gibt es dagegen darüber, um welche Titel es sich handelt und ob einige der bekannten PlayStation-Franchises dabei sind.Den Fokus beim Schritt aufs Smartphone legt Sony allerdings nicht bei uns, sondern auf dem japanischen Heimatmarkt. So sollen alle Spiele-Apps zunächst nur im Land der aufgehenden Sonne an den Start gehen, gefolgt von ausgewählten anderen asiatischen Staaten. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass bei einem Erfolg der Spiele auch ein Europastart nur eine Frage der Zeit ist.Sony ist in Japan unter besonderem Druck. In keinem Land der Welt stellt das Smartphone eine so große Bedrohung für die klassischen Konsolen dar. Erstaunliche 50 Prozent des Umsatzes im Computerspielsektor entfallen inzwischen auf Apps für iOS und Android - die Konsolen liegen mit 38 Prozent dahinter. Das dürfte sowohl Nintendos als auch Sonys strategische Öffnung für iPhone und Co. erklären. Sonys Ankündigung erfolgt in einer Zeit, in der der Konzern ohnehin in den Medien ist. Denn in dieser Woche startete die PlayStation VR, die im Herbst 2014 angekündigte VR-Brille.Weiterführende Links: