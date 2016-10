Parrot Pot: Pflanzenzucht für Tech-Nerds mit und ohne grünen Daumen

Er gießt Pflanzen nach Bedarf (per integriertem Wassertank).

Parrot bietet nicht nur Flugdrohnen ( ) und drahtlose Lifestyle-Kopfhörer ( ) an, sondern engagiert sich auch für den Schutz häuslicher Flora. Mit dembietet das Unternehmen jetzt einen intelligenten Blumentopf an, der automatisch Pflanzen gießt und gleichzeitig Daten über deren Wachstum erfasst. Ganz neu ist die Idee zwar nicht, aber vielleicht macht Parrot es ja besser als andere. Die Feature-Liste des "intelligenten" Blumentopfs ist jedenfalls ansehnlich.Der in drei Farben erhältliche Kübel übernimmt mehrere wichtigen Aufgaben:Über Bluetooth Low Energy verbindet sich der Parrot Pot mit dem Smartphone oder Tablet. Über die zugehörige(kostenlos für iOS und Android) erhält der Nutzer alle wichtigen Daten und kann auf die Bewässerung Einfluss nehmen., so Henri Seydoux, Gründer und CEO von Parrot.Der Parrot Pot ist ein kabelloser Blumentopf (faszinierend!), der innen wie außen eingesetzt werden kann. Er soll so konstruiert sein, dass er klimatischen Schwankungen in gewissen Grenzen standhalten kann (Regen sowie Temperaturen von -5° C bis +55°C).Die von der Pflanze benötigte Bewässerungsmethode wird über die Parrot Flower Power App ausgewählt:Genau die richtige Menge Wasser zur richtigen Zeit.Parrot Pot übernimmt selbstständig das Gießen und passt sich den Bedürfnissen der Pflanze an. Nach einigen Zyklen versteht Parrot Pot den Bedarf der Pflanze und wird immer die richtige Menge Wasser zur richtigen Zeit abgeben. Dieser automatische Bewässerungsmodus soll optimal für das Wachstum der Pflanze sein.In den Urlaub fahren, ohne sich über die Pflanze Sorgen zu machen.Parrot Pot reguliert den Wasserverbrauch je nach Flüssigkeitsbedarf der Pflanze für bis zu einen Monat. Man könnte dies wohl auch den Survival-Modus nennen.Für diejenigen, die sich selbst für Experten halten.Der Nutzer bestimmt den Rhythmus der automatischen Bewässerung und den Grad an Feuchtigkeit. Drei Parameter können über die App angezeigt werden:- der Grad der Bodenfeuchtigkeit, bei dem die Bewässerung einsetzt,- die gewünschte Bodenfeuchtigkeit nach dem Wässern,- die Zeit (in Stunden), bevor die Bewässerung stattfindet.Selber Gießen auf Knopfdruck!Der Nutzer startet die Bewässerung mit einem Klick auf die Parrot Flower Power App. Der Parrot Pot blinkt grün, wenn der Tank aufgebraucht ist.Gut zu wissen: Auch wenn der Parrot Pot nicht mit der Flower Power App verbunden ist, kümmert er sich weiterhin automatisch um die Bewässerung der Pflanze, indem er selbstständig die üblichen Einstellungen für den jeweiligen Pflanzentyp auswählt. Bei geringer Wassermenge blinkt der Parrot Pot grün und der Nutzer erhält über die App eine Push-Nachricht. Rotes Blinken signalisiert ein Problem mit den Batterien.Parrot Pot ist ein Pflanzen-Versteher: Dank seiner vier Sensoren misst der schlaue Kübel präzise und in Echtzeit alle Daten, die für die Gesundheit der Pflanze entscheidend sind:Diese Daten werden alle fünfzehn Minuten aufgezeichnet und alle zwei Stunden an die Parrot Cloud gesendet, um dort von speziellen Algorithmen analysiert zu werden.Die Parrot Flower Power App gibt regelmäßig Tipps und Benachrichtigungen, die genau auf die Pflanze zugeschnitten sind. Das ist ganz besonders nützlich, sollte die Pflanze einmal sofortiger Pflege bedürfen. Der Parrot Pot hilft dabei zu verstehen, wann Dünger zugefügt werden muss oder wann man die Pflanze für optimale Lichtverhältnisse umstellen sollte.Die Parrot Flower Power App ist zudem eine botanische Enzyklopädie. Der Nutzer bestimmt seine Pflanze aus einer Auswahl von 8.000 Pflanzenarten. Jede Pflanze erhält ein eigenes Profil: Fotos, Herkunft, Grundbedürfnisse, praktische Tipps und Empfehlungen (wie etwa die bevorzugten Düngersorten). Die Datenbank wurde mit Hilfe von Botanikern und Wissenschaftlern der Wageningen Universität in den Niederlanden entwickelt und wird weiterhin regelmäßig erweitert, um Pflanzen zu optimalem Wachstum zu verhelfen.Und was wäre ein Nerd-Blumentopf ohne Vernetzung? Mittels der Parrot Flower Power App können bis zu 256 Pots gleichzeitig verwaltet werden. Das reicht für ein ansehnliches Gewächshaus.Die App zeigt alle Pflanzen an, die in einem Pot stecken, und ebenso die gesammelten Daten für jede einzelne Pflanze in Echtzeit. Durch Tap auf das entsprechende Symbol gibt die App Informationen über die verschiedenen Parameter und versieht diese mit einem einfachen Farbcode: Grün bedeutet, die Pflanze ist gesund und die Werte sind optimal, Orange ist ein Hinweis, den Verlauf auf jeden Fall im Auge zu behalten, und Rot bedeutet, dass sofortiges Handeln notwendig ist.Direkt nach dem Öffnen der App wird angezeigt, ob die Pflanze von einem Parrot Pot versorgt oder von einer Parrot Flower Power überwacht wird. Wie auf einem Armaturenbrett erlaubt die App, alle Funktionen direkt zu steuern – etwa ob sofort bewässert oder eine bestimmte automatische Bewässerungsmethode verwendet werden soll:- Düngermenge, Umgebungstemperatur und Lichtintensität werden in Form von Pegeln dargestellt;- Die Bodenfeuchtigkeit wird anhand eines transparenten Querschnitts des Pots dargestellt, welcher auch die Menge des verbleibenden Reservewassers anzeigt.Um die größtmögliche Zuverlässigkeit des Parrot Pot, seinen Sensoren und des automatischen Bewässerungssystems sicherzustellen, bat Parrot das Forschungszentrum der Wageningen Universität (NL) und das Center of Urban Horticulture in Washington (USA) darum, den Pot extremsten Bedingungen auszusetzen. Insgesamt wurden 150 Parrot Pot über einen längeren Zeitraum mit den verschiedensten Pflanzen wie etwa Tomaten, Basilikum, Oliven- und Limonenbäumen oder auch Birkenfeigen getestet.Egal, ob man einen grünen Daumen hat oder regelmäßig Pflanzen eingehen lässt, Parrot Pot ist für jeden gemacht.Erhältlich ist der Parrot Pot bereits seit September für einen UVP von 149 Euro. Bei Amazon ist er derzeit – je nach Farbe, für Preise ab ca. 134 Euro gelistet.