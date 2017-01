Nvidia mit Neuvorstellungen - besonders spannend für Mac-Anwender

Nvidia Shield TV

Der Grafikkarten-Hersteller Nvidia hat heute Nacht seine jährliche Produktpräsentation auf der CES 2017 abgehalten. Neben den üblichen Verbesserungen der Grafikkarten hat der Konzern auch eine neue Version des Nvidia Shield TV vorgestellt. Weiter präsentierte man einen neuen Dienst, der High-End-Spiele auf PC- und Mac-Hardware bringen möchte, die zu schwach sind, um die grafikhungrigen Spiele selbst zu speisen.Der Dienst mit dem Namen "GeForce Now" setzt dort an, wo bei vielen Anwendern das größte Problem sitzt - laut Nvidia haben mehr als eine Milliarde PCs und Macs eine integrierte Grafikkarte, die zum Spielen neuester Computerspiele nicht ausreicht. Um dieses Problem weiträumig zu umgehen, berechnet GeForce Now die notwenigen Daten einfach in einem eigenen Rechenzentrum und schickt die Ergebnisse wieder zurück zum Anwender. Dieser muss ein Spiel vorher ganz normal gekauft haben, zudem benötigt er eine spezielle Software von Nvidia, welche die Auslagerung der Grafikkarte organisiert.Auch zum Preis und der Verfügbarkeit des Dienstes hat sich Nvidia geäußert. So soll GeForce Now im März auf den Markt kommen und dann allen Anwendern zur Verfügung stehen. Der Dienst soll 25 US-Dollar für 20 Stunden kosten. Auf Dauer ist dies nicht rentabel und somit richtet sich GeForce Now wohl eher an Gelegenheitsspieler.Bei dem Nvidia Shield TV handelt es sich nicht nur um eine Spielekonsole mit Android-Unterbau, sondern auch um ein Streaming-Gerät. Die neue Generation der Shield hat sich besonders in diesem Bereich stark verbessert. So lässt sich Amazon Video jetzt auch in 4K-Auflösung anzeigen. Auch eine neue YouTube-App soll in den nächsten Monaten folgen. Mit dieser soll dann auch 360-Grad-Videowiedergabe möglich sein. Von der Hardware hat sich bis auf ein zusätzliches optionales Eingabegerät nichts geändert. Bei der neu hinzugekommenen Fernbedienung handelt es sich um eine Standard-Fernbedienung mit Mikrofon für Google-Spracheingaben.Der Nvidia Shield TV soll am 16. Januar erscheinen und lässt sich bereits vorbestellen. Die Konsole kostet 229,99 Euro. Der Preis für die optionale Fernbedienung liebt bei 49,99 Euro.Weiterführende Links: