Neuer Hack auf iMessage-Konten sorgt für chinesischen Spam

Medienberichten zufolge gibt es einen unbekannten Hack auf iMessage, mit dem Angreifer beliebige Nachrichten in iMessage einschleusen können. Bereits seit September soll es Berichte über derartige Hacks geben. In allen Fällen haben die Opfer kurz vor den unerwünschten iMessage-Nachrichten eine Apple-E-Mail erhalten, laut der eine iMessage-Anmeldung von einem unbekannten Mac stattfand. Ob die Angreifer tatsächlich das Kennwort ermittelt haben oder eine andere Lücke für den Hack nutzen, ist unklar.Entwickler bei Apple untersuchen die Vorfälle noch. Betroffene Nutzer sollten im Fall dieser E-Mail umgehend das Kennwort der Apple ID ändern und die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Die Option zur Aktivierung findet man in den iCloud-Einstellungen unter der Konto-Sicherheit. Sollte dort keine Option zu sehen sein, wurde entweder die Zwei-Faktor-Authentifizierung auf dem Gerät bereits aktiviert oder aber Apple hat für das Konto die Zwei-Faktor-Authentifizierung blockiert. Alternativ steht dann noch die zweistufige Anmeldung über die Apple-ID-Verwaltung zu Verfügung.Ebenso sollte man bei einem Hack in Kontakt mit Apple treten . So lässt sich zeitnah ausschließen, dass die Angreifer unter falscher Identität möglicherweise auch Käufe durchführen und damit das Konto belasten.