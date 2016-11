Neue mobile Dokumentscanner von Epson angekündigt

Wer hochauflösende Scans eines Dokuments benötigt, kommt um einen regulären Dokumentscanner nach wie vor nicht herum. Mit gleich zwei Modellen will Epson Anfang des kommenden Jahres den Markt für mobile Dokumentscanner bedienen. Der WorkForce DS-310 und der WorkForce DS-360W eignen sich sowohl für den Einsatz mit dem Mac als auch mit dem Windows-PC und werden mittels USB angeschlossen. Zusätzlich dazu verfügt der WorkForce DS-360W auch über WLAN und kann dadurch in Kombination mit der iOS-App DocumentScan auch auf iPhone und iPad verwendet werden.In beiden Scannern lassen bis zu 20 Blatt in den Dokumenteinzug einlegen und dann einzeln im Durchlauf scannen. Voraussetzung ist allerdings auch, dass das Papier ein Mindestgewicht von 52 g/m² sowie ein Höchstgewicht von 230 g/m² aufweist. Bei sehr hochwertigen Broschüren, Präsentationsmaterialien oder Visitenkarten kann es also unter Umständen zu Problemen kommen. Grundsätzlich eignen sich die Scanner laut Epson aber auch für den Scan von Ausweisen, Führerscheinen, Mitgliedskarten, Quittungen, Umschlägen und Visitenkarten.Die Stromzufuhr erfolgt beim WorkForce DS-310 über den USB-Anschluss, während der WorkForce DS-360W alternativ auch über den integrierten Akku betrieben werden kann. Zu der Akkulaufzeit hält sich Epson aktuell noch bedeckt. Sie wird maßgeblich von der Anzahl der Scanvorgänge und WLAN-Verbindung beeinflusst. Die maximale Geschwindigkeit gibt Epson mit 25 Seiten je Minute an. Es sind sowohl doppel- als auch einseitige Scans möglich - entweder in Farbe oder Schwarzweiß mit einer nativen Auflösung von maximal 300 dpi.Der Epson WorkForce DS-310 wird mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 308,21 Euro erhältlich sein, während der Epson WorkForce DS-360W mit 403,41 Euro zu Buche schlägt. Beide mobile Einzugsscanner sind erst ab Januar im Fachhandel erhältlich. Bereits erhältlich ist der Epson WorkForce DS-30, dessen Preisempfehlung bei 165,41 Euro liegt. Dieses USB-Modell mit 600 dpi ist bei Amazon auch schon für 133,99 Euro im Angebot, aber im Scanvorgang auch spürbar langsamer.