Neue 2,5"-Festplatten mit 5 TB und schnellen 2 TB von Seagate

Während in mobilen Macs mittlerweile ausschließlich schneller Flash-Speicher zum Einsatz kommt, wird bei externen Speicherlösungen und NAS-Systemen aufgrund der gebotenen Kapazität oftmals noch auf Festplatten gesetzt. Seagate bringt nun zwei schnelle 2,5"-Modelle in den Handel, die auf Höhe von 15 Millimeter bzw. 7 Millimeter eine Speicherkapazität von bis zu 5 TB bzw. 2 TB bieten.Die BarraCuda ST5000LM000 stellt dabei das größte Modell dar und kann über die SATA-6Gbps-Schnittstelle bis zu 5 TB an Daten speichern. Mit 5.400 Umdrehungen pro Minute und einem 128 MB großen Cache erreicht die Festplatte Transferraten von maximal 140 MB pro Sekunde. Für den mobilen Einsatz nicht unerheblich ist aber auch die Leistungsaufnahme, die sich je nach Auslastung zwischen 1,1 und 2,9 Watt bewegt. Die Festplatte wird in Kürze zum Preis von rund 200 Euro erhältlich sein. Seagate gewährt 2 Jahre Garantie.Ein etwas anderes Kaliber, aber nicht weniger interessant, ist die FireCuda ST2000LX001 mit maximal 2 TB Kapazität. Die mit bis zu 5.400 Umdrehungen pro Minute rotierende Festplatte erreicht zwar ebenfalls nur maximale Transferraten von 140 MB pro Sekunde, kann dafür aber mit kürzeren Zugriffszeiten aufwarten. Erreicht wird dies durch den integrierten Flash-Speicher, der auf 8 GB die wichtigsten Daten vorhält, damit diese schneller übertragen werden. Darüber hinaus ist ein 64 MB großer Cache hinzugeschaltet. Durch dieses Multi-Tier Caching sollen sich Ladezeiten auf etwa ein Drittel reduzieren. Die Festplatte wird in Kürze zum Preis von rund 120 Euro erhältlich sein. Hier gewährt Seagate 5 Jahre Garantie.