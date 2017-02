Nest: Neue Funktionen pünktlich zum Deutschlandstart

Kombination von mehreren Nest-Produkten

Vor einigen Wochen kündigte Nest an, seine Smart-Home-Produkte auch in Deutschland und anderen europäischen Märkten vertreiben zu wollen. Am heutigen Mittwoch ist es soweit und die Auslieferung der Nest-Produkte in Deutschland startet. Passend zu diesem Anlass veröffentlicht der Anbieter ein Software-Update mit einigen wichtigen neuen Funktionen.So bietet die App für die Nest Cam unter anderem eine automatische Türerkennung für Durchgänge im Sichtbereich. Bisher war eine Markierung dieser Zonen nur manuell durch den Anwender möglich. Möchte der Nutzer diese Zonen dauerhaft überwacht haben, so muss ein Abo mit dem Dienst abgeschlossen werden, der diese Funktion freischaltet.Hat der Anwender den Dienst abonniert, so bekommt dieser immer dann eine Benachrichtigung, sobald sich die Tür bewegt. Mit einem Tippen auf den Hinweis kommt man direkt in die Nest-Anwendung und sieht das Live-Video der Kamera. Trotz der zusätzlichen monatlichen Kosten kann diese Funktion zur Heimüberwachung sehr nützlich sein.Für Anwender mit mehreren Nest-Produkten bietet das Unternehmen ebenfalls neue Funktionen an. Besitzt ein Nutzer sowohl eine Nest Cam als auch einen Nest-Rauchmelder, so wird bei Auslösen des Rauchmelder-Alarms sofort das Live-Bild der Kamera übertragen, um dem Anwender eine Bewertung der Lage zu ermöglichen. Für Android-Nutzer gibt es noch weitere Neuerungen, wie App-Shortcuts, welche auf iOS-Geräten bereits verfügbar sind.Die Smart-Home-Produkte der Firma Nest sind bisher nicht mit Apples Home-Kit-Lösung kompatibel. Allerdings steht den Anwendern eine iOS-App zur Verfügung. In Deutschland lassen sich Rauchmelder, Nest Cam Outdoor und Nest Cam Indoor unter anderem über Amazon bestellen. Weitere Nest-Händler sind: Conrad, cyberport, Media Markt, Saturn und der Google Store. Bei einigen Händlern kommt es zum Deutschlandstart noch zu Lieferengpässen, die man aber in Kürze behoben haben möchte.Weiterführende Links: