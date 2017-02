Mechanische Gaming-Tastatur im Sonderangebot: Logitech G710

Logitech G710

Normalerweise bekommt man die Logitech G710 kaum unter 100 Euro, doch den heutigen Tag lang gibt es die Tastatur mit den mechanischen Tasten bei Cyberport für nur 79,90 Euro (Store: ). Der 20-prozentige Nachlass gilt nur für eine begrenzte Anzahl und höchstens bis morgen früh um 9 Uhr. Wie immer beim CyberSale erscheint nach einem Klick auf Kaufen zunächst der Normalpreis in der Rechnung, der allerdings am unteren Ende der Aufstellung mit dem Gutschein reduziert wird. Es fallen keine Versandkosten an, die Lieferung erfolgt innerhalb von 1 bis 3 Werktagen.Die Logitech G710 setzt auf spürbares Feedback durch mechanische Tasten. Der Bestätigungsdruck beträgt 45 Gramm bei einem Tastenhub von 4 Millimetern. Logitech verspricht eine Strapazierfähigkeit von mehr als 50 Millionen Anschlägen, um auch während der aufregendsten Spiele-Sessions mit Tastatur-Hämmer-Orgien mithalten zu können. Gleichzeitig sollen die Tasten durch leise Switches und zusätzliche Dämpfungsringe besonders leise sein, um nicht vom Spielgeschehen abzulenken.Das Tastaturfeld lässt sich in zwei Zonen (WASD und Pfeiltasten) oder komplett beleuchten. Sechs G-Tasten am linken Rand erlauben in Kombination mit jeweils drei Makros insgesamt 18 Programmierungen für spezielle Funktionen. Schließlich und endlich fungiert die G710 durch ihre zwei USB-2.0-Anschlüsse auch als USB-Hub, um beispielsweise auch Maus und Speicherstick anzuschließen.