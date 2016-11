MacBook Pro 2016: SSD bei 15" fest verlötet, Akku nutzt Platz nicht aus

Die wechselbare SSD des 13 Zoll MacBook Pro mit Funktionstasten freute viele Anwender und Experten. Auch wenn heute kaum noch jemand die SSD tauscht, sei es ein gutes Gefühl, den Massenspeicher im Ernstfall wechseln zu können. Bei den Modellen mit 15 Zoll und Touch Bar fährt Apple wohl einen anderen Kurs.Bei den Geräten lässt sich die SSD nicht ersetzen, da sie fest mit dem Mainboard verlötet worden ist. Dies fand jetzt ein Anwender heraus, als er sein Gerät aufschraubte. Verwunderlich ist diese Neuerung nicht, da Apple in fast allen Produkten auf eine fest verlötete SSD setzt. Viel bemerkenswerter ist in dem Zusammenhang mit den entstandenen Fotos auch die Anordnung der Akkus.Die verbauten Akkus scheinen (wie auf dem zweiten Bild besser zu erkennen ist) viel kleiner als sie eigentlich sein könnten. Man kann um die einzelnen Akkubauteile große Freiräume bis zum Gehäuse erkennen. Dies könnte mehrere Gründe haben - zum Beispiel, dass Apple ausreichend Freiraum zum Ausdehnen der Akkus eingeplant hat. Dagegen spricht allerdings, dass die Abstände enorm groß sind. Andererseits ist es möglich, dass sich Apple zu Gunsten des Gewichtes für kleinere Akkumodule entschieden hat, da die Laufzeit bereits lang genug ist. Laut Apples Angaben sind mit den Geräten bis zu 10 Stunden Nutzung möglich.Die MacBook Pro sind aktuell am besten über den Apple Online Store zu beziehen. Die aktuelle Lieferzeit liegt bei allen 13-Zoll- und 15-Zoll-Modellen mit Touch Bar bei 4-5 Wochen, dabei spielt die Auswahl der Gehäusefarbe keine Rolle.Weiterführende Links: